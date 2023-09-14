NOW民調／與郭台銘參選2024！《人選》賴佩霞任副手 您怎麼看？
鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選後，副手人選備受關注，終於在今（14）日公布將與《人選之人造浪者》女星賴佩霞一同參選，記者會中賴佩霞數度哽咽，盛讚郭台銘重情重義，不輕言放棄，感謝郭台銘邀請她參選，「我認定是對的，而我也幫得上忙，我就會全力以赴，絕不放手。」對此，《NOWnews今日新聞》，進行即時民調，了解民眾對於「郭賴配」是否支持？有何看法？
記者孫唯容／綜合報導
賴佩霞在參選記者會中透露，自己參選原因，是自從「一例一休政策」開始實施後，看到原本生意興隆的老店鐵門一家一家拉下、門口一張張剝落的公告、一封封沒有拆封過的信灑落一地，原本熱鬧街道轉眼無人打理的空巷，看著那些老老闆滿心祈求老員工的諒解，賴佩霞也哽咽表示「那一幕，在我心裡念念不忘」。
賴佩霞認為，一個沒有跟老百姓溝通過的政策，所引發的骨牌效應，不是我們外行人能夠想像的，「我們需要有專業素養、有實務經驗的人來制定對的政策」。
據了解，賴佩霞近年攻讀美國哈佛甘迺迪學院，研究政府與政治人物相關課程，同窗皆為政治人物幕僚；《NOWnews今日新聞》進行即時民調，郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，宣布副手人選是《人選之人》的藝人賴佩霞，您怎麼看？民調請點：這裡。