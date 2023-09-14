賴佩霞當郭台銘副手！18歲出道身分超多元　是作家也是雜誌發行人

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除了歌手外，賴佩霞也主持過節目，包含《全面出擊》、《點燈》等，身為演員的她，也演出過許多影視作品，如2016年的《植劇場－天黑請閉眼》、《滾石愛情故事－有一天》等，近期最為人所知的《人選之人－造浪者》中，賴佩霞飾演總統「林月真」一角，她演繹出角色沉穩知性的形象，雖然是黨主席但卻對身邊的人溫暖用心，是一個充滿力量的角色。
除了在演藝世界耕耘外，賴佩霞在1989年時投入心理治療與專業諮商訓練，並研究身心靈教育，2010年時翻譯作品《失落的幸福經典：影響千萬人的生命法則》出版，跨界成為作家；賴佩霞在2012年推出自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》，對於身心靈方面研習有成的她，陸續推出著作《我要心動一輩子：親密關係的10道練習題》、《我想跟你好好說話：賴佩霞的六堂「非暴力溝通」入門課》、《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》
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