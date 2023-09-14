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賴佩霞當郭台銘副手！18歲出道身分超多元　是作家也是雜誌發行人

▲郭台銘正式宣布副手人選是賴佩霞，賴佩霞是知名演員，不僅擁有許多影視、歌曲作品，還是女性雜誌的發行人。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘正式宣布副手人選是賴佩霞，賴佩霞是知名演員，不僅擁有許多影視、歌曲作品，還是女性雜誌的發行人。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）

記者吳雨婕／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布連署投入2024年的總統大選中，他於今（14）日上午在張榮發基金會舉辦記者會，公布副手人選為知名演員賴佩霞，之後會選擇日期到中選會登記。賴佩霞近來在影集《人選之人－造浪者》中，飾演總統「林月真」，如今在現實生活真的要走上從政之路，回顧她的演藝路，其實賴佩霞在18歲時，即以歌手身分出道，她不僅是歌手、演員、主持人，還是作家與女性雜誌發行人。

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今年60歲的賴佩霞不僅是演員，還是歌手、主持人、身心靈導師、作家、「中華好好說話，學會」創辦人兼理事長、女性雜誌《魅麗雜誌》發行人等，身分非常多。畢業於復興美工的賴佩霞，從16歲開始在餐廳自彈自唱表演，18歲就正式以歌手身分出道，1984年時推出首張專輯《冷凍我愛》，直到2008年，總計推出6張專輯，最後一張專輯是《愛的嘉年華》。

▲賴佩霞。（圖／翻攝賴佩霞臉書）
▲賴佩霞不僅是歌手、演員、主持人，還是作家、女性雜誌《魅麗雜誌》發行人。（圖／翻攝賴佩霞臉書）
除了歌手外，賴佩霞也主持過節目，包含《全面出擊》、《點燈》等，身為演員的她，也演出過許多影視作品，如2016年的《植劇場－天黑請閉眼》、《滾石愛情故事－有一天》等，近期最為人所知的《人選之人－造浪者》中，賴佩霞飾演總統「林月真」一角，她演繹出角色沉穩知性的形象，雖然是黨主席但卻對身邊的人溫暖用心，是一個充滿力量的角色。

▲左起演員潘慧如、卜學亮、黃健瑋、謝盈萱、王淨、陳姸霏、賴佩霞出席《人選之人—造浪者》記者會。（圖／公視）
▲賴佩霞（右一）演出《人選之人—造浪者》中的總統「林月真」一角。（圖／公視）
除了在演藝世界耕耘外，賴佩霞在1989年時投入心理治療與專業諮商訓練，並研究身心靈教育，2010年時翻譯作品《失落的幸福經典：影響千萬人的生命法則》出版，跨界成為作家；賴佩霞在2012年推出自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》，對於身心靈方面研習有成的她，陸續推出著作《我要心動一輩子：親密關係的10道練習題》、《我想跟你好好說話：賴佩霞的六堂「非暴力溝通」入門課》、《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》。

▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲賴佩霞身分非常多元，不僅是歌手、演員還是作家。（圖／NOWnews社群中心製 ）
賴佩霞小檔案

生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》

經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》

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