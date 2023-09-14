談保密出任郭台銘副手 賴佩霞：兩個女兒、兒子下巴都掉到地上
女藝人賴佩霞與鴻海創辦人郭台銘今（14）日一同召開記者會，賴佩霞正式接受邀請搭檔副手參選。對於接下副手一事，親人是否知情？賴佩霞稍早受訪時直言，他的女兒、兒子都不知道這件事，僅較近身的工作夥伴與丈夫知情，女兒、兒子嘴巴現在這時嘴巴都掉到地上。
記者翁子竣／台北報導
賴佩霞今受訪談到，出任副手有跟家人或政界友人討論？他指出，「現在這時候嘴巴掉到地上的，是我的兩個女兒、兩個兒子與媳婦，他們完全不知道這件事情」，他可以想像女兒現在是什麼樣子，除他的工作夥伴及他的丈夫知道，其他都沒有提過。
賴佩霞說，今天人選之人今中公布入圍，不希望因為他們的參與，而去影響到任何裁判，「可能我多慮了，但人選之人真的很努力也做很好，但盡可能多一事不如少一事，所以沒有去跟任何人說。」
此外，賴佩霞還透露兩人間「有一名友人」，但還是等之後，今還是聚焦在兩人上，未來若有機會，會讓大家知道更多細節。他提到，當這朋友提出邀請時，自己說等一下要去旁邊笑一笑，因為人選之人上戲時很多人在路上，會跑來告訴他「林月真凍蒜。」
賴佩霞表示，剛開始並沒有馬上決定參選，去年是他沒給自己天花板的一年，沒想到竟會衝到這裡來，他很敞開在跟郭台銘見了兩三次後，確定是一個可合作對象，因為郭很有趣，他也告訴郭，選舉真的沒必要劍拔弩張，把想做得好好做好，相信很大一部分的人，心也是跟他們一樣的。