台積電秒填息領軍攻高！台股早盤漲130點 AI股回神大反彈
美國8月CPI（美國消費者價格指數）年增率為3.7%，稍高於經濟學家預期的3.6%，但核心CPI降溫，美股四大指數昨（13）日漲多跌少，台北股市今（14）日開高走高，早盤漲130點，來到16716點，漲幅0.7%。權值王台積電秒填息，早盤強勢漲8元，來到546元，漲幅1.4%。而AI指標股跌深反彈，緯創漲近5%，英業達與廣達漲3%、技嘉漲4.8%，緯穎漲2%。另外，IC設計、電動車零組件、網通族群今日也還有火種。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數13日下跌70.46點，或0.2%，收34575.53點；那斯達克指數上漲39.97點，或0.29%，收13813.59點；標普500指數上漲5.54點，或0.12%，收4467.44點；費城半導體指數上漲19.37點，或0.55%，收3560.46點。
台北股市今日開高走高，早盤漲130點，來到16716點，漲幅0.7%。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日除息秒填息，早盤強勢漲8元，來到546元，漲幅1.4%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.3%、世界先進漲0.5%、力積電漲1.8%。
其他重要電子股，日月光、大立光、南亞科、華碩、宏碁、旺宏早盤漲1到2%，群創、友達、和碩也走高，鴻海在平盤附近、聯發科一度跌0.6%。AI概念股今日大反彈，緯創漲近5%，來到107元。英業達漲約3%、廣達漲3%、技嘉漲4.8%，緯穎、廣運、信驊、京元電漲2%，雙鴻漲3%多。
另外，IC設計表現亮眼，巨有科技漲逾6.5%、威盛、祥碩、晶豪科漲4%，凌陽漲2%。電動車零組件也走高，康普漲近7%，美琪瑪、光寶科、華孚、至上漲2到3%。網通族群不遑多讓，前鼎漲4%多，智邦、盛達、上詮、波若威漲2到3%。