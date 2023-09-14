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8成6學生認打工有意義！她打工經驗多、曾陪中年男吃飯時薪1千

▲人力銀行今（14）日公布調查，8成6學生認為打工有正面影響，一名學生分享自己的打工經驗，曾陪中年男吃飯時薪1千元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲人力銀行今（14）日公布調查，8成6學生認為打工有正面影響，一名學生分享自己的打工經驗，曾陪中年男吃飯時薪1千元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者李琦瑋／台北報導

人力銀行今（14）日發布「學生家教打工現況調查」，超過8成6的學生對打工家教工作抱持正面態度，41.4%認為有正面影響，包括學到待人處事、學到學校沒教的事等等。Bella從升上大學就開始積極打工，經驗豐富，最特別的一次是跟同學玩真心話大冒險，在包養網站註冊帳號，好奇心使然下，以時薪1千元的代價，陪一位中年男士吃飯。

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為了解學生從事工讀及家教的現況，1111人力銀行設計「學生家教打工現況調查」問卷，自112年8月28日至9月12日，針對1111人力銀行學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,028份。

調查顯示，超過8成6的學生對打工家教工作抱持正面態度，包括認為有正面影響41.4%以及沒有影響45.1%，主要的優點有可以透過工作學習到待人處事71.1%、學到學校沒教的事37.7%、減少生活壓力24.4%、減輕家庭經濟負擔22.2%以及拓展交友圈17.7%。

Bella在記者會上分享，玩遊戲輸了以後，被要求在包養網站上註冊帳號，過了一段時間，準備把帳號刪除，卻意外看到邀約簡訊，因為好奇心使然點開簡訊，發現是一位中年的男士傳訊給她，以時薪1千元的代價約她吃飯。

當下她覺得很好奇，決定赴約，兩人約在餐廳見面時，因為怕有突發狀況，Bella還請同學在旁邊的便利商店等她，說好只要1小時沒打電話就來救她，還好後來沒事，只跟這名中年男士吃了一頓飯就離開了。

Bella在大學期間累積許多工作經驗，並認為這些工作經驗對找工作有很大的幫助，疫情前就有在餐飲業擔任過外場服務生，也進過物流業擔任理貨員。Bella說，餐飲業的工作相對辛苦，因為工作時間被分成兩段，等於時間都被綁住，工作量也滿大的，物流業的理貨員很像生產線的工人，雖然單純但無趣。

她分享，自己最喜歡在觀光業帶團的工作經驗，因為是本科系，透過打工可以將工作經驗跟課程互相對照印證，收穫特別多。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，大學生在就學習間同時兼任工作或家教，除了可以減少經濟面的壓力，不依靠家中的金錢奧援，最大的好處是透過工作，累積實務就業經驗，學到時間管理、團隊合作、溝通和解決問題的技能，進一步藉由工作的經驗，確立未來學習的方向，同時也可以透過工作拓展社交圈，接觸不同背景和年齡的人建立聯繫，提升未來就業的競爭力。

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