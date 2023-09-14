8成6學生認打工有意義！她打工經驗多、曾陪中年男吃飯時薪1千

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查顯示，超過8成6的學生對打工家教工作抱持正面態度，包括認為有正面影響41.4%以及沒有影響45.1%，主要的優點有可以透過工作學習到待人處事71.1%、學到學校沒教的事37.7%、減少生活壓力24.4%、減輕家庭經濟負擔22.2%以及拓展交友圈17.7%。
Bella在記者會上分享，玩遊戲輸了以後，被要求在包養網站上註冊帳號，過了一段時間，準備把帳號刪除，卻意外看到邀約簡訊，因為好奇心使然點開簡訊，發現是一位中年的男士傳訊給她，以時薪1千元的代價約她吃飯。
當下她覺得很好奇，決定赴約，兩人約在餐廳見面時，因為怕有突發狀況，Bella還請同學在旁邊的便利商店等她，說好只要1小時沒打電話就來救她，還好後來沒事，只跟這名中年男士吃了一頓飯就離開了。
Bella在大學期間累積許多工作經驗，並認為這些工作經驗對找工作有很大的幫助，疫情前就有在餐飲業擔任過外場服務生，也進過物流業擔任理貨員。Bella說，餐飲業的工作相對辛苦，因為工作時間被分成兩段，等於時間都被綁住，工作量也滿大的，物流業的理貨員很像生產線的工人，雖然單純但無趣。
她分享，自己最喜歡在觀光業帶團的工作經驗，因為是本科系，透過打工可以將工作經驗跟課程互相對照印證，收穫特別多。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，大學生在就學習間同時兼任工作或家教，除了可以減少經濟面的壓力，不依靠家中的金錢奧援，最大的好處是透過工作，累積實務就業經驗，學到時間管理、團隊合作、溝通和解決問題的技能，進一步藉由工作的經驗，確立未來學習的方向，同時也可以透過工作拓展社交圈，接觸不同背景和年齡的人建立聯繫，提升未來就業的競爭力。