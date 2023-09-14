合法棋牌社潛藏非法賭博　中警盯上

休閒娛樂產業蓬勃發展，為推廣棋牌娛樂活動並提供牌友舒適、專業的切磋場所，各式棋牌社、協會遍地開花，惟部分業者以合法登記成立之棋牌社(協會)作掩護，實則經營非法賭場，為不法分子、黑道幫派所依附，常因利益糾紛滋生事端，台中市警方自111年迄今，已查獲轄內依法商業登記、成立協會涉嫌麻將、棋牌賭博案件，共計8件177人。
記者鄧力軍/台中報導
臺中市警方為防止變相賭博行為，透過主動查訪或民眾檢舉，積極查緝，發現該類棋牌社(協會)多透過臉書社團刊登貼文，以合法登記、年輕工作人員、全新電動麻將桌、學生優惠價及提供飲料、美食等廣告詞招募不特定人加入會員，另創建Line群組供會員聯繫、邀集會員前往社址打麻將、棋牌對賭，並以人頭數、分鐘數計價，向會員收取開桌費作為抽頭金，期間店家亦提供籌碼或撲克牌供會員計算賭資及兌換現金。更有店家疑為提高討論度及貼文觸及率，不定期舉辦麻將、棋牌大賽，以有限名額、高額獎金等方式吸引民眾前往消費，搭配免入會費、四人同行享折扣等行銷手法，大量吸收新進會員，從中牟取不法利益。臺中市警局自111年迄今，已查獲轄內依法商業登記、成立協會涉嫌麻將、棋牌賭博案件，共計8件177人。
台中市刑偵查組組長李嘉與表示，三五好友相約打牌，是國人常見的休閒娛樂活動，近期棋牌社(協會)團體蓬勃發展，部分民眾為加強遊戲體驗而加賭財物，已逾越法律界線，可處賭客每人5萬元之罰金；臺中市警局並呼籲民眾享受棋牌競技樂趣之餘，應避免為追求一時刺激而誤觸法網，破壞美好假期時光。警方將持續推行「7328警政策略」，針對疑有犯罪處所加強查緝，從源頭阻斷不法行為；針對違法經營賭博事業之棋牌社(協會)，將全面移請市府依法裁處，結合第三方警政策略，強力打擊以合法掩護非法之犯罪場所。民眾如有發現不法，請撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗、淨化本市治安。