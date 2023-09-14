▲專家曝慢性腎臟病掌握2關鍵　台灣未來有望擺脫「洗腎王國」之名

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8大高危險群應定期篩檢 依風險分級採取對應行動慢性腎臟疾病要避免走向透析之路，及早發現、及早治療非常重要，然而慢性腎臟疾病早期症狀並不明顯，若沒有定期篩檢很難在早期發現。吳麥斯理事長提到，尤其以下8大慢性腎臟病高危險群應定期篩檢：
- 糖尿病
- 高血壓
- 高血脂
- 肥胖
- 吸菸
- 長期亂吃藥
- 65歲以上
- 有腎臟病家族史
「腎臟病風險分級表」依eGFR、UACR將腎臟病風險分為綠燈（低度風險）、黃燈（中度風險）、橘燈（高度風險）、紅燈（極高風險）。吳麥斯理事長提到，一旦進入紅燈區可能就會面臨住院、透析、死亡風險。
不過，吳麥斯理事長指出，如果經過定期篩檢在前期就積極治療，其實能延緩腎功能下降，減少上述3大風險，而且現在又有新的治療，像黃燈區的病人甚至有機會翻轉到綠燈區。
慢性腎病治療有「這些」 及早發現及治療避免洗腎在治療的部分，包含常用的血管張力素轉化酶抑制劑、血管張力素第二型受體阻斷劑等藥物治療，此外趙家德醫師表示，現在還有一種新的藥物，能排糖減少腎臟負擔，國際腎臟醫學會也於2023臨床指引將它列為慢性腎臟病治療建議使用藥物之一。
不過，趙家德醫師提到，事實上慢性腎臟疾病除了吃藥以外，生活型態的改變也很重要，像吸菸是慢性腎臟病的危險因子，而血糖、血壓等危險因子不只會導致腎病的開始，也會在疾病發生後使腎功能惡化，因此會建議患者戒菸、減重、適度低蛋白飲食、控制血壓和血糖等。
透過定期篩檢、正確的治療，台灣腎臟醫學會相信未來台灣將會擺脫洗腎王國之名。最後，趙家德醫師也提醒，民眾若有「泡、水、高、貧、倦」症狀時，應特別留意可能是慢性腎臟病，應及早至腎臟科門診檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59242
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