文化部長史哲首次訪歐　捷克參議長邀訪家鄉特爾奇市：盼兩國友好

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史哲說，自己是首次到訪捷克，在來之前是從捷克音樂家史麥塔納（Bedřich Smetana）的音樂裡去瞭解捷克之美，來到特爾奇市，才真正親眼見識到這個國家與這座城市的美麗。台捷兩國一向在世界自由民主的陣營裡有著堅固的友誼，期盼能將這次來到特爾奇市的見識與體驗帶回台灣，讓更多台灣人知道捷克的美麗、更多人能來到捷克。
特爾奇市以一系列保存完好的文藝復興房屋及水城堡等建築聞名，在1992年被列為世界遺產，包括韋德齊在內的歷任市長一直致力讓歷史建築、文化景觀與現代生活並存，以在市中心留住居民，因此可看見在特爾奇市中心的老廣場，車輛也可自由通行，是捷克其他世遺未有的特色；而特爾奇市所在的維索吉納省（Vysočina）更是擁有3座世界遺產，為捷克各省之最。
台捷從今年7月開啟直航航班，身為重要推手的韋德齊提到，非常高興有機會讓台灣的文化部長親自看見捷克的世界文化遺產之美，期待直航後，有更多的台灣民眾將維索吉納省及特爾奇市列為行程重點之一。
史哲也回應韋德齊，「9月的直航機票皆已完售」，相信在此盛況下，台捷的人民將有機會更為互相瞭解，深厚情誼。布爾特尼克則感性的說，「台灣人是最懂珍惜文化資產的旅客」，在疫情前最後一批來到特爾奇市的觀光客是台灣人，迎來解封後第一波到訪的也是台灣團，十分令人珍惜、感動。
史哲的行程也特別安排到訪捷克國家博物館（National Museum），捷克文化部次長赫拉斯特（Ondrěj Chrást）、館長盧卡其（Michal Lukeš）親自接待。史哲說，捷克國家博物館在2022年分別與國立台灣博物館、故宮締結姊妹館，5個月前館長也到訪台灣，與台博館進一步簽訂「捷克城堡與古堡特展」展覽合作意向書，並邀請故宮赴捷克展覽。
這次特別到訪捷克國家博物館，除了是對雙方合作的具體承諾及回應，更期盼藉由兩國情誼增進對雙方文化的瞭解，進而促成兩國人民的文化交流。赫拉斯特也宣布，明年將與國立台灣文學館進行為期1個月的文學交流，期待兩國以國家級博物館的各種形式交流，開啟更多的合作可能。