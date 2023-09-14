曝建管處工地檢查率不到一成終釀大直案 市議員批當「抽樂透」
針對「基泰大直案」，台北市議員林延鳳今（14）日指出，台北市長蔣萬安在信義區崇德街首起天坑事件發生後，於議會承諾在六月開始啟動地下工程抽查，但經檢視後發現，該處三個月竟僅做13件，遠低於目前全面清查之184處工地，痛批蔣市府面對公共安全及對議會、市民的承諾虛應故事，消極、怠慢，把事關人命安全的工程檢查當成「抽樂透」，令建商看破手腳，助長此次「人禍」的產生。
記者邱新博／台北報導
林延鳳指出，早在「基泰大直案」爆發前便關心「地下工程抽查」執行情形，索取資料也遭建管處以「個資」為由拒絕，在該案發生隔天即本月8日，她再度調閱資料，竟也被已讀不回長達三個工作天，經她屢次催辦後，該處才不情不願提供地6至8月執行僅13次的紀錄，她質疑，這樣的量能相對於目前所揭露之184處，根本不到一成，根本不痛不癢，這種「抽樂透」般的機率，讓建商與工地承包商有僥倖心態；而就抽查公正性而言，雖係委託「四大公會」執行，且宣稱抽查對象由處內政風室抽籤決定，但每月應抽查件數為何，以及被抽籤的母體如何決定，卻宛如黑箱，在該處對四大公會之行文並未載明，而從記錄中可知，抽查對象更包含有「尚未開挖」或「停工」之工地，讓資源浪費在還未到需檢查階段的區塊，更減損抽查實益。
林延鳳指出，建管處過去被周邊民眾八次陳情「鄰損」卻相應不理，還能自辯是「當時還沒開挖」，但事實證明在基泰「開挖」之後，建管處對地下開挖工程也是漠不關心，而一案檢測費用僅2500元，完全不是建管處負擔不起的費用，如今看來根本因小失大。
她還說，建管處不但從執行就散漫，面對議員索資的態度都是推託，甚至事發將滿一週之際，她向該處調閱基泰建設2014年以後在北市所有工地之監測紀錄，不但給不出來，甚至還派員電洽辦公室說「目前定調不會給」，包含已被媒體部分披露的「基泰大直」報告，「事已至此，建管處還想蓋牌，不知是想自保，還是護航建商？」
林延鳳認為，蔣市府截至目前為止，還停留在勘災、放話、上法院等，動作大得驚人，而再次下令要全面清查，卻不交代為何過去三個月檢查量能如此低落，把市民生命財產安全當「抽樂透」，若再以過去敷衍了事的心態，待風波平息後依然故我，做出來恐怕會「笑死人」。
她認為市府必須在最短時間內，提出確保工安的具體報告，並釐清相關人等之行政責任，而不是再放任局處「蓋牌」、「抽樂透」，落入「大街上罵基泰，小巷內卻暗助基泰」的臭名。