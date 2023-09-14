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賴佩霞參選！《人選之人》林月真臉書吸萬人朝聖　郭台銘也來了

▲賴佩霞在《人選之人》中的角色林月真，臉書被上萬人湧入朝聖，連郭台銘也來了。（圖／人選之人—造浪者臉書）
▲賴佩霞在《人選之人》中的角色林月真，臉書被上萬人湧入朝聖，連郭台銘也來了。（圖／人選之人—造浪者臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，今（14）日在他在記者會上，正式宣布副手為藝人賴佩霞。賴佩霞今年在戲劇《人選之人》中表現精湛，如今假戲成真，她投身政治成郭台銘副手，消息一出掀起網友熱議，紛紛湧入「林月真」臉書祝賀。

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▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
賴佩霞在《人選之人》中詮釋女性總統候選人「林月真」，她將角色詮釋得絲絲入扣，演技獲得觀眾肯定，劇組還替林月真成立臉書，並以劇中角色發過兩篇文。雖然已許久沒更新臉書，如今賴佩霞成為郭台銘副手消息曝光後，上萬名網友紛紛湧入留言區朝聖，連郭台銘也來了，他附和林月真在劇中的政策，直呼「#我也承諾推動新二代母語教育。」

▲賴佩霞在劇裡飾演候選人林月真，和新住民親切合影。（圖／翻攝自林月真FB）
▲賴佩霞（左）在劇裡飾演候選人林月真，和新住民親切合影。（圖／翻攝自林月真臉書）
當時《人選之人》播出後，因賴佩霞演技精湛，不少人敲碗要她出來參選，如今假戲成真，林月真的臉書也被網友灌爆，紛紛表示，「你為什麼背叛公正黨」、「朝聖，真的出來選了」、「神串留名 政見都已經想好了」、「恭喜 主席 參選2024台灣總統大選...林月真凍蒜」、「真的選副總統了！」

▲郭台銘也現身林月真臉書。（圖／林月真臉書）
▲郭台銘也現身林月真臉書。（圖／林月真臉書）
▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製 ）
賴佩霞小檔案

生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》

經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》


 

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