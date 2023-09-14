馬斯克將台灣比作夏威夷　挨批不懂歷史、為中國宣傳

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馬斯克這段備受爭議的言論來自於播客節目All-in Podcast昨天發布的專訪中。主持人問他如何看待中國問題和美中關係時，馬斯克說他近年來多次造訪中國，並和中國多個層面的高階領導人有過不少交流，所以他「很了解中國」。
他還補充說，在不遠的未來，中國在台海地區的軍事力量會遠超美國，這讓美國保護台灣變得格外困難。
馬斯克說：「如果我們從字面意思上理解中國的政策的話，也許我們也應當這麼理解，那中國會用武力將台灣融入中國。他們就是這麼說的，如果沒有外交解決方式，那麼就會有武力解決方式。」
台灣外交部長吳釗燮在社群平台X上做出回應，指責馬斯克站在中國和俄羅斯等威權政府一邊。他說：「我希望馬斯克也能請求中共對民眾開放X，也許，他覺得封殺這個平台是好的，就像關閉星鏈（Starlink）服務以破壞烏克蘭對俄羅斯的反擊一樣。聽著，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被售賣！」
此外，馬斯克將台灣比作夏威夷，引來了不少美國專家批評。
美國網絡政治雜誌「聯邦黨人」（The Federalist）專欄作家拉利（Helen Raleigh）在X上寫道：「他的評論顯示出他既不了解中國歷史，也不了解美國歷史。」
夏威夷當地的君主政權在19世紀末被美國人領導的反叛力量推翻，隨後夏威夷成為美國領土。1959年，夏威夷正式成為美國第50個州。北京雖然宣稱對台灣擁有主權，但中華人民共和國政府從未實際控制過台灣。
喬治華盛頓大學（George Washington University）法學院教授郭丹青（Donald Clarke）認為馬斯克這番言論其實無意中損害了中國形象。他寫道：「在試圖討好中國上，馬斯克犯了一個嚴重錯誤，把台灣比作夏威夷。那我們就順著他的意思來吧：原本獨立的島嶼被一個大型陸地鄰國吞併了。」
這不是馬斯克首次公開複述北京的外交政策，特別是在台灣問題上。他去年接受英國「金融時報」（Financial Times）採訪時表示，台灣問題可以通過北京將台灣設立為一個特別行政區來解決。
哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員海恩瑞克斯（Rebeccah Heinrichs）說：「馬斯克稱讚中國，卻從不鬆口批評中共和其對美國的敵對活動。現在他又扮演（鼓吹）中國對民主台灣擁有主權的大喇叭。」
一些專家發現，馬斯克總是從中國的角度看待台灣問題，而忽視台灣本身的利益。
印度專欄作家，目前擔任台灣外交部研究員的畢諳典（Aadil Brar）指出：「馬斯克當然不會提及超過2000萬的台灣人民。馬斯克是在重複北京的論點。」
馬斯克在中國有著規模不小的商業利益，那裡是他旗下特斯拉最大的市場之一。特斯拉在上海也設有一家超級工廠，並在新疆開設展廳。馬斯克今年5月訪問中國時受到熱烈歡迎，獲得時任中國外交部長秦剛的接見。
彭博（Bloomberg）專欄作家伊格雷西亞斯（Matthew Yglesias）寫道：「這是可以理解的，一家大型汽車製造公司的擁有者如此急迫地避免在言行上激怒中國領導人，但是，如果這個傢伙還同時擁有推特，這就是個問題。」
自從去年收購了推特後，馬斯克對這個平台做出了一系列有益中國與俄羅斯對外宣傳的政策，例如移除對於中俄官媒推文可見度的限制，以及移除中俄官媒帳號的標籤。（編輯：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120914