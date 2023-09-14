▲試管嬰兒補助已助產破萬名寶寶　明年龍年可望再創新高

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台灣生育率跌谷底 女性平均31.43歲才生第一胎去年（2022年）台灣的新生兒人數跌破14萬人大關，是光復以來新低點，僅剩13萬8986名寶寶出生；美國中央情報局（CIA）更預測今年全球總生育率，台灣將以1.09位居末位。其實以內政部的統計數據就能看出端倪，去年國人「平均初婚年齡」再度提高，男、女性分別為32.6歲、30.7歲；女性生育第一胎的年紀也隨之升高，全國平均為31.43歲，台北市的女性甚至到33.63歲才生下第一胎；更有約三分之一的女性在35歲以上才成功生育。顯示國人生育年齡正不斷往後延。
值得注意的是，儘管生育數據普遍下滑，35歲以上高齡媽媽卻是不減反升。中山醫院生殖醫學中心負責人李世明醫師表示，超過35歲的女性發生不孕、流產、死胎或胎兒染色體異常的機會較高，如今在生殖醫學技術的輔助之下，可透過提前凍卵，或是試管嬰兒療程，都能大幅提高受孕成功的機會。
挽救生育頹勢 「試管嬰兒補助」助產超過1.1萬新生兒李世明醫師表示，夫妻在正常性生活下，若嘗試自然懷孕一年仍未傳出好消息，即符合醫學上「不孕症」的定義。其中年紀、生理疾病、心理因素，以及環境荷爾蒙的影響等，都有可能是會導致不孕的發生，建議民眾應尋求專業生殖醫學門診及早診斷，尋求最佳的生育方式。
政府為了鼓勵生育，於前年（民國110年）7月起開始實施「擴大不孕症治療補助方案」，大幅放寬試管嬰兒補助對象及限制，可望減輕夫妻財務負擔，提高生育率。而補助政策上路至今兩年多，共有5萬多件完成療程，並通過補助費用審查，更助產超過1萬1千名新生兒，幫助有目共睹！
目前只要不孕夫妻有一方具我國國籍、妻子年齡小於45歲，並且於我國戶政機關完成登記，即符合補助申請資格。金額除低收、中低收入戶族群，每胎上限15萬元之外；一般對象首次申請補助上限為10萬元，再次申請最高6萬元。39歲以下女性每胎最多得以補助6次（40至44歲女性每胎最多補助3次）。
龍年在即望創生育高峰 醫：明年四月前把握機會！「生肖」對於生育的影響甚鉅，回顧往年的龍年，據國發會資料顯示，在2012年、2000年、1988年、1976年等年度，出生率皆呈現高峰。而明年即將再次迎接龍年，可望再創生育高峰。
傳統社會常有「望子成龍」觀念，因此常追求孩子的生肖，對此李世明醫師也表示，寶寶只要能健康都是好事，不過若要拼個龍寶寶，現在至明年四月前都是最佳時機！呼籲有生育計劃的女性可算好排卵期，在排卵前一天或排卵當天「做功課」，男方則禁慾3到5天，可以大幅提高中獎機率。
面對歷經多次嘗試懷孕未果的民眾，李世明醫師建議可尋求專業醫療協助，及早診斷、治療。若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，建議可到國健署核可的人工生殖機構洽詢，一旦符合資格可向衛福部申請試管嬰兒補助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59222
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