中市府響應祖父母節　家庭教育中心與市民同樂

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市府教育局長蔣偉民表示，今年6月臺中市總人口數約283萬人，55歲以上人口有84萬人，占全市總人口數29%，顯示高齡社會來臨，教育局用心規劃區區有樂齡學習中心，提供55歲以上長者免費活躍老化的課程，讓長者繼續學習、創造斜槓人生，例如清水區樂齡學習中心辦理巧手巧藝祖孫情、新社區樂齡學習中心辦理身體節奏好好玩、烏日區樂齡學習中心辦理環保打擊樂，各區樂齡學習中心課程詳情，請參閱「臺中市樂齡學習網」(https://reurl.cc/N08n29)。
教育局9月16日辦理112年臺中市祖父母節慶祝活動，邀請孫子女帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤一起大手牽小手，搭乘捷運至舊社站或松竹站，散步至北屯區南興公園，活動現場規劃小農市集，搭配闖關活動、表演節目、古早環保童玩、草地野餐等，預計9月6日開放報名，事先報名成功者將獲得野餐墊，現場還有準備許多精美紀念品；10月份還有祖孫廣播營，將開放20組祖孫參加，共同體驗廣播活動的樂趣，最新活動訊息請密切關注臺中市家庭教育中心FB粉絲專頁及Line官方帳號。
教育局指出，「我的阿公阿嬤怎麼那麼可愛」祖孫影片甄選比賽也持續徵件中，邀請就讀(或設籍)中部五縣市(苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣)國小至高中職、特教學校學生參加，以手機、平板拍攝，3-5分鐘影片，類型與風格不限，以祖孫或祖親孫為主題，最高首獎1萬元禮券或等值禮品，詳情請參閱家庭教育中心官網(https://www.family.taichung.gov.tw/3101653/post)。
市府各局處9-10月也規劃許多精采節目，包含2023臺中市逍遙音樂町、臺中樂器節、臺中爵士音樂節，「樂齡臺中~活力九九」銀髮族樂活運動等，活動內容詳情可上臺中市政府官網查詢。(台中市政府廣告)