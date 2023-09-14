任郭台銘副手賴佩霞背景曝光！真有美國爸爸 將儘速放棄美國國籍
投入2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘今（14）日正式宣布副手人選為60歲資深藝人賴佩霞，賴佩霞在政治幕僚劇《人選之人——造浪者》中飾演總統候選人林月真爆紅，如今真的「假戲真做」成為副手。賴佩霞的驚人身世也隨即曝光，賴佩霞是台美混血，生父是美國軍人，但後來父親音訊全無，由母親獨立撫養長大，由於賴佩霞過去具有美國、台灣雙重國籍，此次參選也遭到質疑，據了解，賴佩霞會盡快安排進行放棄美國國籍程序，今天就會聯絡相關律師協助。
記者余祥／台北報導
賴佩霞父親是美國軍人，在越戰期間派駐台灣，21歲認識正在美國將軍家中擔任保母的母親，兩人交往2、3年後懷孕，但父親當時派往越南後音訊全無，由母親獨力撫養她長大。賴佩霞對父親的缺席感一直都在，20歲時她曾帶相本與母親前往美國尋找生父。
因投入2024總統選舉，賴佩霞被質疑有美國、台灣雙重國籍，主流民意大聯盟發言人黃士修今日表示，相關的問題賴佩霞都會親自說明，媒體追問是否已經放棄美國國籍，黃士修說，他認為會，不過一切仍以賴的說法為主；據了解，賴佩霞會盡快安排進行放棄美國國籍程序，今天就會聯絡相關律師協助。