賴佩霞擔任郭台銘副手！消息超保密 女兒謝沛恩看新聞才知道
鴻海創辦人郭台銘宣布連署投入2024年的總統大選中，他於今（14）日上午舉辦記者會，公布副手人選為知名演員賴佩霞。賴佩霞參選一事，女兒謝沛恩事前並不知情，謝沛恩經紀人代為回應，提到謝沛恩是早上看到訊息、新聞才知道媽媽要參選的事情。
記者吳雨婕／綜合報導
賴佩霞擔任郭台銘副手一事，消息非常保密，就連郭台銘的太太曾馨瑩都是前天才知道，至於賴佩霞媳婦隋棠、女兒謝沛恩也不知情。據《ETtoday》報導，賴佩霞的女兒謝沛恩對於媽媽參選一事完全不知情，謝沛恩的經紀人透露，由於謝沛恩前一天工作較晚，剛剛起床看到手機訊息、新聞才知道這件事，「她需要再去了解一下狀況，謝謝大家關心。」
知名演員賴佩霞近日在影集《人選之人－造浪者》中飾演總統「林月真」一角，她把角色的知性又暖心形象演繹得淋漓盡致，因此受到關注，沒想到現實生活也真的走上從之路，擔任郭台銘的副手。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》