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賴佩霞曾走過8年婚姻生2女　再婚科技董座謝志鴻「心動一輩子」

▲賴佩霞（右）出任郭台銘副手，她第一段婚姻維持8年、生2女離婚收場，再婚科技董座謝志鴻（左）令她「心動一輩子」。（圖／翻攝自賴佩霞臉書）
▲賴佩霞（右）出任郭台銘副手，她第一段婚姻維持8年、生2女離婚收場，再婚科技董座謝志鴻（左）令她「心動一輩子」。（圖／翻攝自賴佩霞臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（14）日宣布副手人選，為曾演出影集《人選之人-造浪者》總統「林月真」、隋棠（繼子Tony之妻）的婆婆賴佩霞，消息曝光後震驚各界！而賴佩霞有過2段婚姻，與第一任丈夫呂向榮生下謝沛恩、謝沛庭，結束短短8年的婚姻後，她再婚豐康微流體晶片公司董事長謝志鴻，兩名女兒也隨著改姓謝，夫妻倆結婚23年幾乎不吵架，謝志鴻也成為賴佩霞心中追求「心動一輩子」的對象。

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▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
無緣美軍父！母親獨力養大賴佩霞

賴佩霞的父親是一名美國軍人，在越戰期間派駐台灣，與當年在美國將軍家中擔任保母的母親相識，兩人未婚生下賴佩霞。父親被派往越南投入越戰，結束後直接回到美國，賴佩霞是由母親獨力撫養她長大的。

▲賴佩霞笑說郭董民調很低，朋友都質疑她為什麼要出來淌渾水。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
▲賴佩霞離過婚，現任丈夫為豐康微流體晶片董事長謝志鴻。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
結束8年婚姻！賴佩霞嫁豐康微流體晶片董事長謝志鴻

現年60歲的賴佩霞有過2段婚姻，第一任丈夫為呂向榮，兩人於1988年結婚，誕下長女謝沛恩、次女謝沛庭。結束短短8年的婚姻後，賴佩霞2000年再婚現任丈夫謝志鴻，兩名女兒也隨著改姓謝。

賴佩霞的現任丈夫謝志鴻，畢業於成大電機系、美國辛辛那堤大學電機工程博士，回台灣後曾任全友電腦共同創辦人、副董事長；60歲退休後，轉到創投業發展，近年開始專注於生醫科技業，投資約5家生技公司。豐康微流體晶片公司創辦人洪建中為其學弟，2020年邀請他出任董事長。

▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心）

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