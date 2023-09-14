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連特斯拉也加入！美企AI軍備競賽持續　定期定額科技股搭順風車

▲各家企業陸續導入AI，AI的軍備競賽正式開打，而時值AI持續發展之際，布局與其緊密關聯的科技股可望同步坐上順風車。（圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲各家企業陸續導入AI，AI的軍備競賽正式開打，而時值AI持續發展之際，布局與其緊密關聯的科技股可望同步坐上順風車。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

日前傳出臉書母公司Meta計劃在2024年推出新款AI模型，功能不只強於7月釋出的商用大型語言模型Llama 2，更可比擬OpenAI最先進的模型，與此同時，摩根士丹利也提出最新預測，認為特斯拉的超級電腦Dojo有助普及自駕計程車（robotaxis）及軟體服務，並提高特斯拉市值近6000億美元，這也代表隨各家企業陸續導入AI，AI的軍備競賽正式開打，而時值AI持續發展之際，布局與其緊密關聯的科技股可望同步坐上順風車。

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富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，生成式AI有望成為下一個全球生產力驅動因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI相關產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠，因此投資於專注AI的公司將有望取得豐厚報酬。

自2022年底ChatGPT問世以來，美國企業對生成式AI的關注度便持續提高，根據Factset的統計，在2023年第二季財報會議中，共有177家史坦普500指數成分企業提到了AI，較第一季大增51%，其中，以科技、通訊服務類股最多，88%科技企業、42%通訊服務企業提及了AI。

值得留意的是，晶片製造商輝達可說是本波AI熱潮的最大受惠者之一，其第二季財報遠優於預期，第三季財測數字還讓市場大為驚豔，執行長黃仁勳日前便直言這是一個新時代的開端，世界各地的企業正從通用型AI轉向加速運算和生成式AI。

富蘭克林坦伯頓科技基金投資布局囊括AI、雲端、軟體即服務（SaaS）、電子商務、數位支付、5G等六大主軸，其中，AI相關概念股比重超過4成，包含Nvidia、微軟、Snowflake、CrowdStrike、MongoDB等企業，若AI題材持續熱燒，將可望受惠，事實上，基金經理人強納森‧柯堤斯本身就是理工背景出身，他畢業於倫斯勒理工學院電機工程學系，甚至曾在通訊產業擔任軟體工程師，能幫助他有效掌握最新科技脈動，進而抓準新科技趨勢投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，儘管短線上科技股可能在經濟週期變化、貨幣政策動向、投資人情緒等變數影響下而震盪，然而，隨各方企業持續積極投資AI，長期投資人期待AI趨勢有望帶來可觀投資機會。科技股本身也非常適合長期定期定額投資，自1971年2月那斯達克綜合指數成立以來，任意月份進場定期定額投資那斯達克綜合指數三年，平均報酬率為20.29%，正報酬機率近八成五，而對於風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說，不妨考慮以美國穩定月收益平衡型基金為投資組合核心，並定期定額搭配科技產業型基金，打造攻守兼備的投資組合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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