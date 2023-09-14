《TIME》2023全球最佳公司評選！華碩、鴻海等台灣4企業光榮入榜
由《TIME》評選的750家「2023全球最佳公司（World’s Best Companies 2023）」出爐！知名科技大廠微軟、蘋果、Alphabet、Meta分別佔據排名前四名，而台灣的4間企業也入列，其中包括NB品牌廠華碩、封測大廠日月光、電子代工大廠鴻海、網通大廠智邦，排名分別是第232、255、320、441名。
記者鄭妤安／台北報導
「全球最佳公司」榜單是由《TIME》與統計資料公司Statista共同評比，根據企業營收成長、員工滿意度、環境、社會和公司治理（ESG 或可持續發展）數據，調查全球750家最佳公司並進行最新統計排名。
《TIME》提到，今年對全球大型科技公司來說並不好過，打從1月開始，就有不少科技公司實施裁員，但這些全球科技大廠對投資者、員工和整個地球做來說，仍然是最有利的公司。
華碩以員工滿意度、營收成長與企業永續，在國際5000家公司中脫穎而出，名列全球前250強，取得台灣企業最好成績，共同執行長許先越表示，華碩在2018年踏上轉型之路後，碰到許多困難與挑戰，但都能以正向、積極及開放思維再造進化，並群策群力創造最大綜效，成為數位新時代備受推崇的科技創新領導企業，很謝謝《TIME》的肯定。
觀察排名細項，台灣入選的4間公司中，華碩的「永續」排名最前名，為第273名；「員工滿意」排名中，智邦科技為全球138名，位居國內4企業之冠。