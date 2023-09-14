賴佩霞《天黑請閉眼》、《人選》演入魂 當心靈導師拯救破碎關係
60歲資深女星賴佩霞今（14）日宣布以郭台銘副手身分投入2024年總統大選，出道40年的她背景、閱歷豐富，擁有暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班學位，身兼演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、法學博士、大學助理教授等職位，客串影集《天黑請閉眼》、《人選之人》演技光芒逼近主角群，而擔任身心靈導師多年，輔導過許多破碎的關係，賴佩霞有一項最高指導原則，「我不願意談個案！」
記者楊穎軒／綜合報導
16歲時，賴佩霞在復興美工半工半讀，課外到餐廳自彈自唱，18歲踏入樂壇，發行過6張專輯，1985年還是新人時就參與打擊盜版的公益經典曲〈明天會更好〉，與其他59位一線歌手合唱，賴佩霞16、17歲研讀心理學，之後去上靈修課程，繼父過世、大女兒謝沛恩出生後，開始接觸心理成長團體，與國內外多位心理學大師交流，從此走進自我探索領域，成為一名身心靈導師，受訪或演講時，她不談論個案細節，原因是有太多外人無從置喙的地方。
賴佩霞演技精湛，近年在電視劇《植劇場－天黑請閉眼》素顏客串命案關鍵人物民宿老闆娘「芳姐」，《人選之人-造浪者》演活總統參選人「林月真」，兩個角色的表演呈現都讓網友打從心底佩服，她也主持過許多電視、廣播節目，演出舞台劇，翻譯外文著作，出版作品包含有聲書有6本，才華洋溢。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》