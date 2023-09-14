你的AI虛擬助教已上線！清大「小TAI」短髮俏麗、會算微積分

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王道維指出，小TAI是使用ChatGPT4的生成式AI，但跟使用一般ChatGPT不同的是，開發團隊設計系統指令（System Prompt）與操作環境，使得小TAI可以幫助學生簡單輕鬆地得到與課程相關的內容知識。學生只要連線到這個AI輔助自學系統的課程講義，小TAI的對話框就會出現在旁邊，隨時提供相關知識，深入引導討論。
開發團隊在平台上放入許多情境式範例引導，例如「想規劃學習進度」、「看不懂課本」、「希望找人討論」，都可以直接跟小TAI對話。小TAI還會出題給學生練習、用LaTex數學符號推導公式，甚至產生Python程式碼來作數值計算與繪圖。
小TAI是王道維帶領學生助教歐予恩、李謙睿、何基廷、洪顥耘開發，適合理工課程的AI虛擬助教。王道維說，平台本週上線後還需要經過壓力測試，系統穩定後，歡迎校內其他普物課程採用，未來也歡迎其他理工課程應用這套模組引進不同專業的AI虛擬助教。
負責平台設計的歐予恩表示，AI虛擬助教能填補像普物這樣超過百人的大班助教不足的問題，調整適合個別學生的學習進度。助教何基廷認為，在AI幫助下，學生更容易進階學習，如大一生就能開始做高年級生才會的數值運算或繪圖。
剛在課堂上與小TAI對話的清大理學院大一生歐庭芳說，有了這個平台，以後寫作業應該更順利；如果課本上有看不懂的地方，也會請小TAI幫忙翻譯或解釋。
王道維勉勵大一新生除了學習專業課程，也要善用AI來輔助學習。他預測，專業科目不那麼強、卻能善用AI的人，將是這一波創新學習方式最大的受益者，也比較能面對未來社會的新挑戰。
另外，清大人文社會領域的學生本學期也拿到一份開學大禮包─由清大人文社會AI應用與發展研究中心開發的「人文社會課程之生成式AI指令集」，包括通用版、科技與社會版、哲學版3種版本，供學生下載。
人社AI中心主任林文源比喻，這套指令集就像是「AI咒語集」，讓使用者學會對ChatGPT「下咒語」，來得到更有用的答案，希望生成式AI成為人社領域學生的思辨對話者與思考陪練者。
「人文社會課程之生成式AI指令集」種子範例公開在清華大學網頁供全國人文社會領域師生下載，上線不到一週，已超過4千次瀏覽。