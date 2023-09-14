賴佩霞參選出乎意料！《人選之人》製作人林昱伶發聲了
藝人賴佩霞今（14）日上午宣布擔任郭台銘副手，參選2024副總統，出乎意料的組合人選，掀起各界熱議。而賴佩霞今年在政治劇《人選之人》有精湛演出，製作人林昱伶得知賴佩霞參選消息後，也在臉書上發聲了。
記者薛羽彤／綜合報導
夯劇《人選之人》製作人林昱伶同為《我們與惡的距離》的製作人，同時她也是國師唐綺陽的經紀人。賴佩霞接受郭台銘邀約參選保密到家，連女兒謝沛恩、媳婦隋棠都不知情，今早郭台銘一公開副手是賴佩霞後，掀起極高討論度，連同戲劇《人選之人》也登上熱搜，賴佩霞在劇中角色林月真的臉書，更是湧入上萬名網友朝聖。
身為該劇的製作人林昱伶，對於賴佩霞「假戲成真」，她在私人臉書發文表示「我……」似乎透露著自己是先知，網友笑說要她改名去擺算命攤，還有人稱讚她「比國師還國師了」，而賴佩霞也被譽為史上最會唱歌的副總統。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》