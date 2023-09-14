杭州亞運／劉錚光是比賽就扭了3次！球員工會拒賽要籃協出面
中華男籃代表隊今（14）日透過職籃球員工會發表聲明，其中球員工會控訴籃協態度不夠尊重球員，還說出「不想打可以不要打」，讓球員受辱，中華男籃球員在球員工會理事長曾文鼎出面後，相當無奈，並且列出「改善保險」、「球員後勤」等要素，希望球員可以在很安全、有照顧方式下代表中華隊出征。《NOWnews今日新聞》去電籃協、籃協秘書長李雲翔，截稿前均未取得回應。
記者吳政紘/綜合報導
劉錚是中華隊這次杭州亞運的明星球員之一，他在中國職籃CBA上海大鯊魚打球，他的打球方式十分積極、主動，並且拚戰精神跟意識極佳，但也因此容易受傷，需要特別照顧，但全隊上下卻只有1位防護員，就算是小傷，他也只好吞下去。
球員工會代表葉子彧表示：「光是日本賽、澳洲移訓等，都沒有特別照顧，球隊只有1位防護員，還說如果有意外，日本會幫忙，這讓球員十分擔心。」
中華隊陣中大將劉錚過去在CBA縱橫沙場，他光是比賽中就已經小扭3次以上，但卻仍奮勇帶傷上陣，葉子彧希望籃協可以正視這個問題，要給球員正當的後勤管道，並且給予相關保險措施，而並非球員「拿命去拚」。
中華隊在國際賽成績一落千丈，重點在各國對於後勤醫療、球員保險等費用都願意支持，國家隊有一定資源，才能夠成長。