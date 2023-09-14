▲四成清醒時間都在使用3C　上班族晶亮問題日常養護很關鍵

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眼科醫師王孟祺建議：「防微杜漸、適時養護」是王道針對晶亮議題，眼科診所王孟祺院長也分享臨床觀察，「門診中有越來越多的民眾因此前來尋求解方，年齡分布也有年輕化趨勢，不僅是上班族的頭號公敵，更已成為門診中常見問題。」而細究背後原因，除了常見的空汙問題和空調乾燥環境，女性常用的彩妝、假睫毛、長期配戴隱形眼鏡，都是潛在威脅因子；加上工作忙碌缺乏休息，日積月累，「乾」苦危機一觸即發。
若想要從根本做起，王孟祺院長建議，根據臨床研究，每日攝取6毫克葉黃素可以有效保護晶亮，也可經由補充攝取Omega3脂肪酸，或是富含強抗氧化劑的莓果的保健品，來幫助晶亮，從日常維持晶亮防護力。
除了葉黃素、玉米黃素、蝦紅素 營養師余朱青力推花青素提到日常養護補給，在耳熟能詳的葉黃素、玉米黃素、蝦紅素等等成分之餘，營養師余朱青亦提及近期火紅的新興成分：「智利酒果則被奉為歐美保養聖品，含有高量的花青素，可說是花青素的『超級英雄聯盟』，幫助營養補給，維持健康。」
另外，針對上班族常見的晶亮保健迷思，余朱青提出呼籲：「營養成分適量補充為宜，過多攝取容易造成負擔，根據自身生活型態、每日持續補充才是關鍵，建議消費者可以選用好吸收、好攜帶、便於攝取的劑型為主。」
美味好攜帶 葉黃素果凍躍升上班族晶亮新首選在葉黃素品類獨佔鰲頭的保健領導品牌新上市的「葉黃素精華果凍」，果凍型態便攜又美味，是上班族的晶亮新首選！其配方富含花青素的智利國寶-智利酒果，添加科學實證30毫克建議攝取量，幫助水亮舒適，亦添加維他命A，幫助維持在暗處的視覺、搭配5:1的葉黃素與玉米黃素比例，提供進階的晶亮養護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59246
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