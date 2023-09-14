彭博社專訪談兩岸　柯文哲：香港「一國兩制」模式在台灣沒市場

主持人詢問，對兩岸關係的立場是更傾向現狀，還是偏向與中國大陸有更多接觸？柯文哲回答說，現階段維持現狀是唯一的選擇，因為美國不會讓中國和台灣統一，中國也不會讓台灣獨立。因此在現階段談統獨議題是沒有意義的，所以不可能為了一個錯的事情讓國家陷入沒有必要的爭執，維持現狀就是台灣最大的共識。所以他一直很反對為了一個現階段不可能實現的東西，讓國家其他重要的事情都不做，每天都在做無意義的爭吵。針對如何化解與中國的緊張關係？柯文哲說，就目前的狀況，要處理好台灣和中國的關係，有兩個關鍵字，「嚇阻跟溝通」。柯文哲進一步說，首先，台灣需要有夠強大的國防力量。不能把一個國家的未來完全寄託在另一個國家手中。台灣需要具備自我防護的能力。如果沒有自我防護能力，就沒有資格坐在談判桌上。「我們清楚地認知我們無法在軍事上與中國抗衡，但我們也需要讓中國明白，攻擊台灣將會付出巨大的代價。因此，嚇阻是第一個原則。」柯文哲說，另一個原則是溝通。溝通可以減少雙方的誤解和不斷上升的敵意，從而降低戰爭的風險。因此，需要透過交流來降低發生衝突的可能性。柯文哲表示，中國大陸對台灣的想法70年來都沒變過，只是現在中國變強了，所以台灣也要做相應的準備，台灣有自己的軍隊、民選政府，跟香港的本質完全不同，一國兩制在台灣行不通。柯文哲說，但是他不會像民進黨直接向中國說「不」，而會說「香港模式在台灣沒有市場」，看看有沒有別的方案，拒絕別人時不應直接說「不」，因為說了「不」就沒有下一步了，就像他也反映「九二共識」在台灣沒市場，是否可以換個名字，只有釋出善意，兩岸才能往前邁進。