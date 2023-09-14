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中華電信、台灣大哥大聯合終止通話費優惠！遭公平會重罰7600萬元

▲公平交易委員會今（14）日宣布，台灣電信雙雄台灣大哥大與中華電信，因聯合在2018年10月終止通話費優惠，對市場影響至鉅，總計處7600萬元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）
▲公平交易委員會今（14）日宣布，台灣電信雙雄台灣大哥大與中華電信，因聯合在2018年10月終止通話費優惠，對市場影響至鉅，總計處7600萬元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

公平交易委員會今（14）日宣布，台灣電信雙雄台灣大哥大與中華電信，因聯合在2018年10月終止通話費優惠，對市場影響至鉅，分別處中華電信新台幣4000萬元、台灣大3600萬元，總計7600萬元的罰鍰。

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台灣大與中華電信聯合在2018年10月就「行動寬頻4G不降速優惠專案（699H或699型）」、「新精選購機方案（月繳699元）」，停止贈送「網內語音免費」、「前6個月每月666元通話費」等優惠。

公平會表示，雙方為國內行動通訊的主要業者，對市場影響至鉅，所以分別處中華電信新台幣4000萬元、台灣大哥大3600萬元，總計7600萬元的罰鍰。

經公平會調查後發現，台哥大與中華電信在當年度6、7月間699方案贈送通話金優惠後，申辦用戶數集中於該等方案，而高資費方案申辦數減少，與原推出時欲增加營收及高資費申辦數的目標不符，而欲取消該等699方案的通話金贈送，希望用戶申辦高資費方案，減少語音收入的損失。

公平會表示，國內行動寬頻服務市場因具有寡占特性、服務同質性高，價格為業者競爭的主要手段之一，所以單一業者片面停止贈送通話金優惠，將有流失客戶及市場占有率的風險，故台哥大與中華電信透過內部人員互通訊息，共同合意於2018年10月停止贈送通話金優惠。

而該等優惠措施的停止，也引起國內另一主要電信業者遠傳公司跟進，實際造成國內3家主要電信業者停止優惠的效果，對電信市場的影響至鉅。顯示該等行為已削弱彼此間的價格競爭，嚴重影響市場功能。

公平會呼籲，聯合行為乃執行公平交易法查察的重點，業者千萬不要以身試法，且目前已將檢舉聯合行為奬金大幅提高，鼓勵檢舉不法。

另外，公平交易法設有寬恕政策的規定，倘業者已有參與違法聯合行為，也可利用寬恕政策規定，即早向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。

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