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賴佩霞成為郭台銘副手！歷年女性副總統參選人盤點　她連兩屆當選

▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，今（14）日正式宣布副手人選是資深演員賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，今（14）日正式宣布副手人選是資深演員賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）

記者葉盛耀/綜合報導

郭台銘今（14）日公佈副手由資深女演員賴佩霞擔任，兩人將一起參選2024年總統大選，其實女性擔任副手參選總統的例子不少，自1996年3月23日中華民國舉行第一次公民直接選舉總統、副總統，當時就已有王清峰擔任陳履安副手，以無黨籍身分參選，雖選舉失敗，但等於是中華民國史上第一位參與總統選舉的女性候選人（副總統）。歷年來還有那些女性副手，《NOWnews今日新聞》整理一次看。

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📍賴佩霞
2023年宣布擔任郭台銘副手，以無黨籍身分參選2024年總統、副總統。賴佩霞經歷是歌手、演員、作家、雜誌發行人、大學助理教授。參與台灣政治劇《人選之人—造浪者》，飾演總統候選人林月真，劇中最後當選總統，因此網友們戲稱「月真演著演著就成真」。賴佩霞目前並無特別的政治相關背景，她也創下台灣首次有演藝人士投入參選總統大選的紀錄。

▲賴佩霞目前無特殊政治相關背景，創下台灣首次有演藝人士投入參選總統大選紀錄。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲賴佩霞目前無特殊政治相關背景，創下台灣首次有演藝人士投入參選總統大選紀錄。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
📍余湘
2020年擔任宋楚瑜副手代表親民黨參選總統、副總統，選舉失敗。無特殊政治經歷，曾任數家廣告公司高層主管及電視台民視副總經理，在2018年9月退休。後才與親民黨主席宋楚瑜搭配參選2020年中華民國總統選舉，首次參與政治活動，當時的發言人還是知名主持人、現為中正萬華區立委參選人于美人。

📍徐欣瑩
2016年擔任宋楚瑜的副手參選總統、副總統，選舉失敗，宋楚瑜為親民黨主席，徐欣瑩當時則為民國黨主席。徐欣瑩2005年、2009年曾擔任新竹縣議員，2018年參選新竹縣長落敗，2020年參選立法委員亦落選，2023年宣布將投入明年的新竹縣立委選舉。

📍王如玄
2016年擔任朱立倫副手代表國民黨參選總統、副總統，選舉失敗。本業為律師，長年致力於性別平等工作，關注於家庭暴力、職場性別平等、軍宅等議題，網友戲稱其為「九玄女」。曾任行政院勞工委員會主任委員。

▲王如玄2016年擔任朱立倫副手，代表國民黨參選總統、副總統。（圖／資料照，陳明安攝）
▲王如玄2016年擔任朱立倫副手，代表國民黨參選總統、副總統。（圖／資料照，陳明安攝）
📍呂秀蓮
2000年、2004年擔任陳水扁副手，代表民進黨聯手參選總統、副總統，並連續兩屆當選。呂秀蓮是中華民國史上第一位女性副總統，更是解嚴後唯一連任的副總統。2019年宣布代表喜樂島聯盟與彭百顯搭檔參選2020年中華民國總統選舉，口頭宣布離開民進黨，民進黨中央黨部表示待其正式成為候選人後再做處理，但之後參選未果，因此未開除黨籍。

▲呂秀蓮2000年、2004年擔任陳水扁副手，代表民進黨聯手參選總統、副總統，並連續兩屆當選，呂秀蓮是中華民國史上第一位女性副總統。（圖／記者陳明中攝）
▲呂秀蓮2000年、2004年擔任陳水扁副手，代表民進黨聯手參選總統、副總統，並連續兩屆當選，呂秀蓮是中華民國史上第一位女性副總統。（圖／記者陳明中攝）
📍朱惠良
2000年擔任許信良副手，以無黨籍身分參選總統、副總統，選舉失敗。曾經代表新黨任職立法委員，2005年時應台北縣長周錫瑋之邀，出任台北縣政府文化局局長。

📍王清峰
1996年擔任陳履安副手，以無黨籍身分參選總統、副總統，選舉失敗。是中華民國史上第一位參與總統選舉的女性候選人（副總統），後能擔任法務部長，因個人宗教信仰與信念不願執行死刑，最終決定自行辭職。

▲王清峰(右)是中華民國史上第一位參與總統選舉的女性候選人（副總統）。（圖／NOWnews資料照片）
▲王清峰(右)是中華民國史上第一位參與總統選舉的女性候選人（副總統）。（圖／NOWnews資料照片）

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