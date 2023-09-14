賴佩霞成為郭台銘副手！歷年女性副總統參選人盤點　她連兩屆當選

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2023年宣布擔任郭台銘副手，以無黨籍身分參選2024年總統、副總統。賴佩霞經歷是歌手、演員、作家、雜誌發行人、大學助理教授。參與台灣政治劇《人選之人—造浪者》，飾演總統候選人林月真，劇中最後當選總統，因此網友們戲稱「月真演著演著就成真」。賴佩霞目前並無特別的政治相關背景，她也創下台灣首次有演藝人士投入參選總統大選的紀錄。
📍余湘
2020年擔任宋楚瑜副手代表親民黨參選總統、副總統，選舉失敗。無特殊政治經歷，曾任數家廣告公司高層主管及電視台民視副總經理，在2018年9月退休。後才與親民黨主席宋楚瑜搭配參選2020年中華民國總統選舉，首次參與政治活動，當時的發言人還是知名主持人、現為中正萬華區立委參選人于美人。
📍徐欣瑩
2016年擔任宋楚瑜的副手參選總統、副總統，選舉失敗，宋楚瑜為親民黨主席，徐欣瑩當時則為民國黨主席。徐欣瑩2005年、2009年曾擔任新竹縣議員，2018年參選新竹縣長落敗，2020年參選立法委員亦落選，2023年宣布將投入明年的新竹縣立委選舉。
📍王如玄
2016年擔任朱立倫副手代表國民黨參選總統、副總統，選舉失敗。本業為律師，長年致力於性別平等工作，關注於家庭暴力、職場性別平等、軍宅等議題，網友戲稱其為「九『間』玄女」。曾任行政院勞工委員會主任委員。
📍呂秀蓮
2000年、2004年擔任陳水扁副手，代表民進黨聯手參選總統、副總統，並連續兩屆當選。呂秀蓮是中華民國史上第一位女性副總統，更是解嚴後唯一連任的副總統。2019年宣布代表喜樂島聯盟與彭百顯搭檔參選2020年中華民國總統選舉，口頭宣布離開民進黨，民進黨中央黨部表示待其正式成為候選人後再做處理，但之後參選未果，因此未開除黨籍。
📍朱惠良
2000年擔任許信良副手，以無黨籍身分參選總統、副總統，選舉失敗。曾經代表新黨任職立法委員，2005年時應台北縣長周錫瑋之邀，出任台北縣政府文化局局長。
📍王清峰
1996年擔任陳履安副手，以無黨籍身分參選總統、副總統，選舉失敗。是中華民國史上第一位參與總統選舉的女性候選人（副總統），後能擔任法務部長，因個人宗教信仰與信念不願執行死刑，最終決定自行辭職。
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