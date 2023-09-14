韓孝周《Moving異能》遇害「1打1讓她慘死」　李正河抱允貞飛高高

快訊／大牙到香港完成報案　要黑人面對「我言行一致、無愧於心」

▲大牙庭訊後發聲，強調自己言行一致、無愧於心。（圖／讀者提供）
▲大牙庭訊後發聲，強調自己言行一致、無愧於心。（圖／讀者提供）

記者楊穎軒／綜合報導

前黑澀會美眉、女星大牙（周宜霈）控訴早年被黑人（陳建州）性騷擾，陳建州反告大牙刑事加重誹謗罪，台北地檢署今（14）日首度傳喚大牙出庭應訊，她約半小時後步出法院，並在臉書發布聲明，坦言壓力真的很大，不過透露已經到香港完成報案程序，喊話陳建州配合警方調查，堅定強調：「我言行一致，自當無愧於心。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
大牙在文中連續兩次提及「我壓力真的很大」，沒想過說出過往經歷後，居然會成為台灣Me Too運動被提告的第一人，「也讓整個Me Too運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲」，話鋒一轉，她反問：「但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」

反覆思考及尋求台灣、香港多方專業建議後，大牙正式說明，自己已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，「在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查」，至於被訴妨害名譽的官司，因為偵查不公開原則不便說太多細節，「接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原」！

大牙聲明全文

這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too 運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？

幾經思考後，我想藉著這次機會和各位說明，過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。

至於我個人目前在台灣被訴刑事妨害名譽案件部分，謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝！

大牙首應訊！爆黑人涉性騷反挨告　問她會告黑人嗎？她這樣回

PLG／黑人陳建州IG、臉書重新發文！球迷一面倒留言：大牙加油

大牙合體MeToo吹哨人黃云歆！她更換臉書封面　湧入千人按讚

王力宏熬過婚變5度攻蛋！黑人陳建州、范瑋琪感動：這一路不容易

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞