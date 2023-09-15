杭州亞運／中華隊近6屆亞運榮耀時刻回顧　曼谷最佳、杜哈再見安

我是廣告 請繼續往下閱讀
2002年釜山亞運，中華代表團總計獲得10金17銀25銅，共52面獎牌，在獎牌榜上名列第7。中華跆拳道代表隊在這次大會上大放異彩，特別是在主辦國是有跆拳王國美譽的韓國，更加不容易。台灣選手陳詩欣、黃志雄、王怡嫻皆摘下金牌，搶走地主風采，讓人印象深刻。另外當年只是第2次參加亞運的莊智淵，也在本屆擊敗中國名將孔令輝打進決賽、並奪下銀牌，回首「桌球教父」生涯成就時，這一戰也絕對值得大書特書。
2006年杜哈亞運，中華代表團總計獲得9金10銀27銅，共46面獎牌，在獎牌榜上名列第10。而該屆賽會的高潮，自然就是中華棒球隊和日本隊在決賽的廝殺，雙方互換領先多次，最終在9局下來到最高潮，中華隊主砲「大師兄」林智勝棒打高崎健太郎、用再見安打幫助球隊奪得金牌。
2010年廣州亞運，中華代表團總計獲得13金16銀38銅，共67面獎牌，在獎牌榜上名列第7。當年受到討論最多的，當然就是我國跆拳道好手楊淑君因被認為電子襪感應器違規，在比賽中遭判定犯規敗，引起很大的爭議。不過撇除這個事件，那一屆台灣選手發揮十分出色，特別是在網球項目上，軟網和男網皆拿下男團金牌；詹詠然分別搭檔莊佳容和楊宗樺在女雙和混雙項目奪金；李佳鴻、楊勝發在軟網男雙奪金；謝淑薇、張凱貞拿下女雙銀牌，成績斐然。另外，蕭美玉在自行車女子公路賽奪下一金，更是讓人感動的一刻。
2014年仁川亞運，中華代表團總計獲得10金18銀23銅，共51面獎牌，在獎牌榜上名列第9。這一屆可說是展現台灣「女力」的一年，舉重隊靠許淑淨和林子琦拿下兩面金牌；空手道兩女將辜翠萍和文姿云也為我國拿下雙金。除了潘政琮在高爾夫男子個人以及以及中華高球男團拿下兩金之外，這一屆其他金牌都是由女子選手奪下。
2018年雅加達亞運，中華代表團總計獲得17金19銀31銅，共67面獎牌，在參賽隊伍獎牌榜上排名第7，也是我國亞運史上次佳的成績，該年延續2017年世大運的好成績和高昂士氣，羽球、輕艇、射箭、體操、射擊、滑輪運動、橋牌等項目都奪下金牌，戴資穎一舉在羽球女單項目奪金的更是讓國人為之振奮，掀起了台灣境內一股延燒至今的羽球熱。
2022年杭州亞運，中華代表團共參加32個項目，共524名選手參賽，寫下歷史紀錄。這樣的陣容將會書寫下怎麼樣的歷史，十分讓人期待。