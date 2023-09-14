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杭州亞運／田徑歷屆最大團出征！陳傑最後一舞　彭名揚瞄準獎牌

▲今年杭州亞運將是「跨欄王子」陳傑（中）的最後一舞。（資料照）
▲今年杭州亞運將是「跨欄王子」陳傑（中）的最後一舞。（資料照）

記者路皓惟/綜合報導

2023杭州亞運倒數開幕9天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》也將推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今（14）日要介紹上屆雅加達亞運拿下2面銀牌的田徑隊，這一篇將來介紹以時間計算成績跑步項目的徑賽選手。

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自1954年以來中華代表團參與12屆亞運，田徑是我國的主要獎牌庫，一共拿下53面獎牌，包含7金、20銀和26銅，獎牌數也是各項目最多。值得一提的是，台灣亞運歷史首金正是來自「亞洲鐵人」楊傳廣，當時他在1954年首屆馬尼拉亞運勇奪男子十項金牌。

亞運三朝元老領銜　陳傑亞運的最後一舞

本屆亞運中華代表團派出524名選手，其中田徑佔了38名選手，成為代表團中的最大團隊。上一屆2018年雅加達亞運，中華田徑代表隊一共拿下2面銀牌，分別是「台灣最速男」楊俊瀚在男子200公尺鍍銀，以及「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄的銀牌。

今年亞運在徑賽方面，有多位具備亞運資歷的選手參與，包括陳傑、楊俊瀚、陳奎如都是生涯第三度征戰亞運，此外也有不少後起新秀，像是在今年7月亞錦賽跳遠項目，以8公尺40雙破大會紀錄及全國紀錄奪得金牌的林昱堂，以及在成都世大運一跑成名、打破全國紀錄摘金的彭名揚，兩位都將迎來亞運處女秀。

作為我國400公尺跨欄指標人物，31歲的陳傑成績斐然，在國內全運會締造6連霸，亞錦賽曾三度奪銀。上一屆他在雅加達亞運以49秒62奪下第4名，與獎牌擦肩而過，今年杭州亞運將再拚站上頒獎台，也希望在亞運的最後一舞能夠劃下美好的句點。

楊俊瀚在7月中田徑亞錦賽200公尺奪下銀牌，進帳亞錦賽個人第3面獎牌，這面獎牌也讓他找回最佳狀態。今年亞運楊俊瀚以200公尺和400公尺接力為主，這兩個項目也是他在亞運的主戰場，上一屆亞運200公尺決賽，楊俊瀚以「一個肩膀之差」錯失金牌，讓他流下不甘心的淚水，今年誓言要拿回失去的金牌。

▲「台灣最速男」楊俊瀚三度征戰亞運，主攻200公尺和400公尺接力。（中華奧會提供）
▲「台灣最速男」楊俊瀚三度征戰亞運，主攻200公尺和400公尺接力。（中華奧會提供）
後起新秀彭名揚一跑成名　「台灣欄神」陳奎如盼找回初衷

彭名揚在成都世大運400公尺跨欄以48秒62摘金，並打破高懸22年的全國紀錄，同樣取得巴黎奧運門票，首次參加亞運力求突破。110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，在上屆亞運拿下銀牌，但今年一度過於表現而迷失，目標找回過往最佳狀態。

此外，今年打破競走20公里全國紀錄的好手許嘉維，也有機會替我國爭金戴銀，同時台灣女子馬拉松紀錄保持人曹純玉，也準備迎接生涯第一次的亞運，期許跑出好成績。

▲彭名揚在成都世大運田徑400公尺跨欄決賽繳出48秒62成績奪金，並獲巴黎奧運參賽資格，杭州亞運將是他的處女秀。（圖大專體總提供）
▲彭名揚在成都世大運田徑400公尺跨欄決賽繳出48秒62成績奪金，並獲巴黎奧運參賽資格，杭州亞運將是他的處女秀。（圖大專體總提供）

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