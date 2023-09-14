杭州亞運／田徑歷屆最大團出征！陳傑最後一舞　彭名揚瞄準獎牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞運三朝元老領銜 陳傑亞運的最後一舞
本屆亞運中華代表團派出524名選手，其中田徑佔了38名選手，成為代表團中的最大團隊。上一屆2018年雅加達亞運，中華田徑代表隊一共拿下2面銀牌，分別是「台灣最速男」楊俊瀚在男子200公尺鍍銀，以及「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄的銀牌。
今年亞運在徑賽方面，有多位具備亞運資歷的選手參與，包括陳傑、楊俊瀚、陳奎如都是生涯第三度征戰亞運，此外也有不少後起新秀，像是在今年7月亞錦賽跳遠項目，以8公尺40雙破大會紀錄及全國紀錄奪得金牌的林昱堂，以及在成都世大運一跑成名、打破全國紀錄摘金的彭名揚，兩位都將迎來亞運處女秀。
作為我國400公尺跨欄指標人物，31歲的陳傑成績斐然，在國內全運會締造6連霸，亞錦賽曾三度奪銀。上一屆他在雅加達亞運以49秒62奪下第4名，與獎牌擦肩而過，今年杭州亞運將再拚站上頒獎台，也希望在亞運的最後一舞能夠劃下美好的句點。
楊俊瀚在7月中田徑亞錦賽200公尺奪下銀牌，進帳亞錦賽個人第3面獎牌，這面獎牌也讓他找回最佳狀態。今年亞運楊俊瀚以200公尺和400公尺接力為主，這兩個項目也是他在亞運的主戰場，上一屆亞運200公尺決賽，楊俊瀚以「一個肩膀之差」錯失金牌，讓他流下不甘心的淚水，今年誓言要拿回失去的金牌。
後起新秀彭名揚一跑成名 「台灣欄神」陳奎如盼找回初衷
彭名揚在成都世大運400公尺跨欄以48秒62摘金，並打破高懸22年的全國紀錄，同樣取得巴黎奧運門票，首次參加亞運力求突破。110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，在上屆亞運拿下銀牌，但今年一度過於表現而迷失，目標找回過往最佳狀態。
此外，今年打破競走20公里全國紀錄的好手許嘉維，也有機會替我國爭金戴銀，同時台灣女子馬拉松紀錄保持人曹純玉，也準備迎接生涯第一次的亞運，期許跑出好成績。