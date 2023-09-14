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重視憂鬱症6特性、兒童創傷療癒　疫後36%部落兒有慢性病！情緒也是主因

▲重視憂鬱症6特性、兒童創傷療癒　疫後36%部落兒有慢性病！情緒也是主因
▲重視憂鬱症6特性、兒童創傷療癒　疫後36%部落兒有慢性病！情緒也是主因

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據世界衛生組織（WHO）統計，COVID-19疫情使得全球焦慮、憂鬱指數提升了25%。而肯愛協會在疫情後也針對長期認助的234個脆弱家庭進行調查，發現確實有許多家庭陷入情緒困境，而且不只有家長，孩子也深受影響。

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此外，部落兒童疫後慢性病比例更高達36%。肯愛協會秘書長蘇禾分析主要有3個原因可能會促使這些孩子陷入慢性病風險中，而其中之一就與情緒問題有關，並提及憂鬱症的6大特性，希望民眾能更重視憂鬱症、自殺防治以及兒童創傷療癒。

脆弱家庭憂鬱症比例31%　家長、孩子都受影響

COVID-19疫情後肯愛協會針對234個脆弱家庭進行調查，發現31%有憂鬱症問題，而躁鬱症為21%、身心障礙3%、無症狀45%。蘇禾秘書長表示，在憂鬱症家庭中，除了家長可能陷入情感性疾患外，兒童也面臨情緒困境、發展障礙（如：自閉、注意力不足過動症等）。

部落兒童疫後慢性病比例36%　分析有3原因所致

情緒問題不只會影響孩子的心理、發展，還有可能引發生理疾病。聯新醫院家醫科主任康曉妍指出，壓力可能會引發的疾病包括心血管疾病、精神疾病、免疫功能失調、糖尿病等。

而肯愛協會也發現部落兒童疫後慢性病比例高達36%，其中包括腎臟病、心臟病、糖尿病等。蘇禾秘書長表示，事實上很難相信一個小孩子怎麼會有腎臟病、心臟病、糖尿病等，但這些孩子卻實際呈現，經過了解後發現有以下3個原因可能會促使孩子陷入慢性病中，包含：

  1. 疫情後家庭關係變化大（如：父母離婚）
  2. 長期營養不良、飲食問題（如：天天吃泡麵）等
  3. 孩子情緒影響，焦慮、兒童創傷沒有獲得療癒

憂鬱症有6大特性　重視憂鬱、自殺防治、兒童創傷

若在兒童時期創傷就未能及時療癒，後續可能會導致發展障礙、情緒疾患等。除了兒童創傷外，31%家庭有憂鬱症情形也是值得關注的部分，而兒童創傷未能療癒後續也有憂鬱症的風險。對此，蘇禾秘書長提出憂鬱症6大特性，提醒民眾重視憂鬱症、自殺防治：

  • 主觀性：
憂鬱症為主觀判定的疾病，目前沒有任何醫療儀器可以檢測、判定，往往需要非常好的醫病關係以及個案表述，才能讓醫師、身邊的人更了解患者的狀況，主觀同理與客觀對應都非常重要。

  • 複雜性：
憂鬱症將面臨生理、心理、行為、認知等多元困境，除西方醫學、心理學外，需要更多元的療癒方式。

  • 多變性：
憂鬱症有有潛伏期、塑病期、觸病期、發展期，小時候的一個創傷如何好發成憂鬱症，整個過程非常多變，除了個人，家庭、學校、社會都須同步合作。

  • 及時性：
兒童的大腦處於成長和發育階段，情緒調節與照護對心理健康非常重要，如果兒童創傷能及時療癒，將能進一步避免疾病化發展。

  • 教育性：
聯合國教科文組織從2002年起，在全球發起推動情緒教育計劃，英美、丹麥、挪威、新加坡等國已納入正式教育體制，但台灣尚未體制化。

  • 迫切性：
WHO世界衛生組織已公布憂鬱症於2030年將成為第一大失能疾病，而在台灣也受到MeToo、COCO李玟自殺事件等影響，應拉高憂鬱症及兒童創傷療育的重要性。

蘇禾秘書長表示，距離WHO所說的2030年還有7年的時間，希望可以一起重視憂鬱症、自殺防治以及兒童創傷療癒，在憂鬱症問題變得越來越嚴重、困難之前一起找到一條更好的路。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59192

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