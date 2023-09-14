▲重視憂鬱症6特性、兒童創傷療癒　疫後36%部落兒有慢性病！情緒也是主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
脆弱家庭憂鬱症比例31% 家長、孩子都受影響COVID-19疫情後肯愛協會針對234個脆弱家庭進行調查，發現31%有憂鬱症問題，而躁鬱症為21%、身心障礙3%、無症狀45%。蘇禾秘書長表示，在憂鬱症家庭中，除了家長可能陷入情感性疾患外，兒童也面臨情緒困境、發展障礙（如：自閉、注意力不足過動症等）。
部落兒童疫後慢性病比例36% 分析有3原因所致情緒問題不只會影響孩子的心理、發展，還有可能引發生理疾病。聯新醫院家醫科主任康曉妍指出，壓力可能會引發的疾病包括心血管疾病、精神疾病、免疫功能失調、糖尿病等。
而肯愛協會也發現部落兒童疫後慢性病比例高達36%，其中包括腎臟病、心臟病、糖尿病等。蘇禾秘書長表示，事實上很難相信一個小孩子怎麼會有腎臟病、心臟病、糖尿病等，但這些孩子卻實際呈現，經過了解後發現有以下3個原因可能會促使孩子陷入慢性病中，包含：
- 疫情後家庭關係變化大（如：父母離婚）
- 長期營養不良、飲食問題（如：天天吃泡麵）等
- 孩子情緒影響，焦慮、兒童創傷沒有獲得療癒
憂鬱症有6大特性 重視憂鬱、自殺防治、兒童創傷若在兒童時期創傷就未能及時療癒，後續可能會導致發展障礙、情緒疾患等。除了兒童創傷外，31%家庭有憂鬱症情形也是值得關注的部分，而兒童創傷未能療癒後續也有憂鬱症的風險。對此，蘇禾秘書長提出憂鬱症6大特性，提醒民眾重視憂鬱症、自殺防治：
- 主觀性：
- 複雜性：
- 多變性：
- 及時性：
- 教育性：
- 迫切性：
蘇禾秘書長表示，距離WHO所說的2030年還有7年的時間，希望可以一起重視憂鬱症、自殺防治以及兒童創傷療癒，在憂鬱症問題變得越來越嚴重、困難之前一起找到一條更好的路。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59192
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw