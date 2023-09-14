進口蛋標錯效期董座道歉爆被農業部要求道歉 侯友宜再點名這個人
針對巴西進口雞蛋的台農蛋品公司董事長涂萬財出面指稱道歉影片是農業部要他講的，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（14）日上午受訪時再度點名副總統、民進黨總統參選人賴清德擔任行政院長時說重視食安，蛋現在面對問題卻都是惦惦（閩南語），像是沒有這件事情，讓人民很失望，對政府又失去了信心。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜上午是與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人，共同出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會，對於台農巴西進口雞蛋事件研發數日，侯友宜表示，面對進口雞蛋的問題，不管是過期還是裏頭黑幕重重的採購問題，已經討論這麼久了，一直看不到面對這些問題的執政政府，民進黨或是民進黨主席賴清德出來做完整的說明，都是惦惦（閩南語），像是沒有這件事情。
侯友宜接著說，更讓大家匪夷所思的居然還有過期的蛋，食安的問題怎麼辦？直言賴清德擔任行政院長時不是說很重視食安嗎？還有檢調慢慢吞吞到底有沒有查清楚？強調全民都在看。
侯友宜強調，問題來了就該面對，然後直接、很清楚的跟人民做一個報告，要如何解決這件事情，不能這樣都不說、也沒有要做，這樣會讓人民很失望，對政府又失去了信心。
負責銷售巴西進口蛋的台農蛋品董事長涂萬財昨日是接受聯合報獨家專訪時反擊，回應認錯是農業部要他講的，叫他要擔下來，快點平息事情；喊冤說到政府對進口蛋效期無明確規範，直言他很委屈，若亂開罰無法接受，將找律師提告。