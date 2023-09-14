杭州亞運／中華隊5位男神集合！楊勇緯擄獲櫻花妹、王冠閎電暈粉

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊勇緯有著陽光帥氣的外表，在生涯首次的東京奧運會上，就為台灣拿下銀牌，成為台灣第一人。來自排灣族的他，擁有濃眉大眼，超陽光的笑容超級圈粉，讓日本櫻花妹都為他為之著迷，紛紛自稱是「楊太太」，IG粉絲更是爆衝30多萬人，而且私底下的楊勇緯也很喜歡穿搭，無論是戶外運動風，還是韓系風格都能完美駕馭。
今年杭州亞運將是楊勇緯生涯第二度參戰，2018年雅加達亞運他在男子60公斤級獲得銅牌，而過往柔道隊在亞運尚未拿過金牌，一共累計4銀、21銅，楊勇緯也被期待能夠奪得我國亞運柔道首面金牌，而他目標也非常明確，就是要替台灣拿下金牌。
「台灣蝶王」王冠閎
「台灣蝶王」王冠閎五官立體，長相清秀帥氣，加上迷人的單眼皮給人一種韓系歐爸的感覺，長年練游泳練就「太平洋寬肩」，倒三角的身材，還有冰塊盒腹肌，天菜顏值加性感身材電暈一票女性粉絲。
王冠閎是100公尺蝶式、200公尺蝶式全國紀錄保持人，今年5月全大運達A標一舉奪巴黎奧運門票，接著於7月底福岡游泳世錦賽游進200蝶決賽，成為台灣男子第一位在世錦賽游進決賽的泳將。雖然他在成都世大運「銀恨」，但亞運仍有機會替台灣奪牌。
「鞍馬王子」李智凱
台灣「鞍馬王子」李智凱用高難度的湯瑪士迴旋招牌動作躍上國際，2005年獲金馬獎最佳紀錄片的《翻滾吧！男孩》主角「菜市場凱」正是他！2021年他不僅在奧運鞍馬奪下銀牌，今年成都世大運更拿下金牌，完成3連霸。
李智凱在2018年雅加達亞運以難度6.300分、完成分數9.100， 總計15.400分摘下台灣亞運體操首面金牌，現年27歲的他持續加強動作難度，各方面都處於顛峰期，只要正常發揮，非常有機會在亞運完成金牌二連霸。
「台灣最速男」楊俊瀚
擁有「台灣最速男」稱號的26歲短跑好手楊俊瀚，體內流著阿美族的血統，五官深邃，外表帥氣，是台灣男子100公尺、200公尺全國紀錄保持人。
楊俊瀚在今年7月田徑亞錦賽200公尺奪下銀牌，進帳亞錦賽個人第3面獎牌，也讓他找回最佳狀態。今年亞運楊俊瀚專攻200公尺和400公尺接力，2018年雅加達亞運200公尺決賽，楊俊瀚以「一個肩膀之差」錯失金牌，讓他流下不甘心的淚水，今年誓言要奪回失去的金牌。
「羽球王子」王子維
擁有「羽球王子」之稱的王子維，從青少年時期就展露天份，連續3年在亞洲青少年與世界青少年國手選拔奪冠，也是首位達成高中完全制霸的選手。王子維在2018年雅加達亞運男單無緣8強，今年杭州亞運期望有所突破。
亞運男單向來競爭很激烈，越來越多年輕好手崛起，王子維坦言每一場都不好打，但仍期待替台灣奪牌，「上一屆個人賽輸掉蠻可惜，這次希望能調好自己的狀態，在比賽中好好發揮。」