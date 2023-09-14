巴西蛋標示不實　藍營今來北檢告發台農、農業部、食藥署詐欺

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游淑慧說，未來也歡迎超思像涂萬財一樣，《窩裡反條款》出來說清楚，這批蛋到底是不是你自己要進口。
簡榮宗表示，有關保存期限問題，在事情還沒查清前，主管機關就已定調是《食安法》第28條、第45條去罰4萬到400萬，但如果今天是販賣過期食品或是變質腐敗食品，應該是以《食安法》第15條開罰，最多要罰到2億元，在事實還沒定調前，竟說這只是誤用，這不是過期，這應該有包庇問題。
簡榮宗說，再來是塗改保存期限的問題，在2017年，當時有一個叫維格餅家賣鳳梨酥的業者，就有塗改保存期限，後來被認定是觸犯刑法詐欺罪，跟虛偽標示罪，這次台農有無相同問題，呼籲檢調去查，尤其台農老闆也說，他也不知道巴西到底是哪一天，有詢問主管機關能不能使用「洗選的日期」，主管機關說「慣例就好」，保存期限製造日期是客觀數據，怎麼會有慣例，愛怎樣就怎樣？
簡指出，據說，巴西蛋5月27日就已製造完成，到底是90天、120天還是洗選蛋的一個月保存，至今有非常多不同說法，北檢有民生犯罪專責檢察官，盼迅速查出真相。
游淑慧表示，昨聽說台農可能將蛋送去加工處理，一旦變成蛋液跟加工處理，就真的毀屍滅跡，呼籲各地衛生局或檢調快點去查扣這批蛋，才能確認有無噴蠟包膜，如果沒有畜牧副司長還涉嫌公然詐欺，第二，如果蛋品有品質問題，所有買到蛋的消費者，都有權跟農業部、台農求償。