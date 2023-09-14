政院拍板國民年金、老農津貼等8社福津貼調增 300萬人受惠
民進黨主席暨總統參選人賴清德昨日於中常會上表示，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群的生活補助津貼等，盼行政院儘速公布並酌予增加。政院今（14）日通過衛福部陳報「113年8+1項社會福利津貼調整」，說明依據社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數成長率，調整各項主要社福津貼給付額度，估計逾有300萬餘人受惠。
記者陳威叡／台北報導
衛福部說明，政府於2012年起建立社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數成長率，調整各項主要社福津貼給付額度。依行政院主計總處預估，今年度消費者物價指數較108年約成長7%（實際調整比率依行政院主計總處113年1月公告消費者物價指數），而衛生福利部、農業部、原住民族委員會自明年起，將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額在143元至1190元不等，估計逾有300萬餘人受惠。
衛福部說明，低收入戶3項生活補助由現行每人每月2155元至1萬7005元，調整為每人每月2306元至1萬8195元；身心障礙者生活補助費每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元；中低收入老人生活津貼每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元。
此外弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元；國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月由3772元，調整為4036元；身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由5065元調整為5420元；老年農民福利津貼每人每月由7550元調整為8080元。
衛福部表示，另為展現政府照顧弱勢民眾決心，將協調各部會及地方政府即早進行各項資料報送及系統比對作業，以利審核撥款作業。