郭台銘聯手賴佩霞沒啥加分！學者揭「致命劣勢」：郭董無牌可打了
2024總統候選人郭台銘今（14）日召開記者會，並宣布副手由出演《人選之人》影集的女藝人賴佩霞擔任，而賴佩霞在記者會中哭笑情緒「收放自如」的表現，和面對郭台銘的談吐，讓不少人對「郭賴配」產生許多新鮮感。不過文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳則表示，考慮到總統大選的格局，副手應是「功能性明確」，能與總統候選人互補的角色，現階段來看，「賴佩霞的出現絕對能引發話題，但也顯見郭董在尋找副手路上難關重重，礙於時間限制，賴佩霞可能是他『沒牌可打』的結果。」
記者張志浩/綜合報導
鈕則勳指出，總統副手功能性要強，與總統更要有專業上的互補，如郭台銘給大家的印象是「拼經濟」，若今天她能夠找一個女性企業CEO，肯定能達到拼經濟的「雙引擎」效果。或是郭台銘找女權運動領導人、女權律師，甚至是各領域學界領導人、對國防有專業了解的學者，也都能替郭台銘加分，但如今由賴佩霞出線，並不會讓人直接聯想到，她一定很會拼經濟、或她是很專業的人權專家。
鈕則勳強調，郭台銘找賴佩霞搭檔，受惠於《人選之人》影集效應，短期內在行銷、廣告上必然有幫助，但戲劇畢竟是虛擬的，回歸現實層面是完全不一樣的挑戰，「郭賴配」的話題只會因邊際效應逐漸遞減，最終回歸各候選人副手比拼時，郭台銘與賴佩霞「沒有明確的功能互補與脈絡」支撐，會是兩人極大的劣勢。
鈕則勳認為，副總統參選人在選戰中扮演的應該是「擴票」的角色，而非「顧票」，顯然賴佩霞目前能幫助郭台銘吸引的，最多就是喜歡《人選之人》影集的觀眾。下一步，郭台銘可能要讓民眾認知道，自己並非只是用選舉在做個人行銷操作，「炒話題」對長遠的國家話題並無正面影響，能否讓大眾改觀或看見「郭賴配」的改變，近期將會是兩人最需重視的課題。