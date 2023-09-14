日本岸田文雄內閣改組　外交部：內閣閣員對台友好且近期曾訪台

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉永健說，總體而言，改組後的自民黨務高層幹部與內閣閣員對台灣友好，例如自民黨副總裁麻生太郎、自民黨政調會長萩生田光一，以及新任的防衛大臣木原稔，這些成員均事日本國會跨黨派「日華議員懇談會」的成員，也均於近期內訪問台灣。
劉永健表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治的核心價制，互為重要夥伴與珍貴友人，我國將在既有基礎上與岸田首相新內閣團隊深化實質的合作關係，共同促進和平穩定與繁榮。
岸田首相13日正式宣布19人內閣名單，首次入閣的有11人，另有6人留任，2人曾任內閣大臣此次再入閣。在19位內閣大臣中，有5名女性，與第1次小泉內閣以及第2屆岸田改組內閣並列史上最多。
最受外界矚目的除木原稔，原親中派的外務大臣林芳正也被換掉，由第五度入閣的上川陽子擔任，上川是自民黨內派閥「岸田派」成員，過去擔任法務大臣時曾下令執行奧姆真理教（Aum Shinrikyo）教主麻原彰晃的處決。
此外，3明首次入閣的性閣員都是「政二代」，44歲的加藤鮎子是這次最年輕的閣員，她的父親是曾任內閣官房長官的加藤紘一，復興大臣土屋品子的父親土屋義彥是參議院前議長，地方創生擔當大臣自見英子的父親自見庄三郎是前郵政大臣，而這次改組內閣官房長官松野博一、財務大臣鈴木俊一等主要閣員皆續任。