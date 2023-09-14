《人選之人》有停播危機！演員名單「賴佩霞名字不見」 劇迷瘋查
鴻海創辦人郭台銘今（14）日召開記者會宣布副手，就是資深女星「賴佩霞」，而她也同樣是《人選之人》當中，飾演總統候選人林月真的演員，消息曝光之後引爆熱烈討論。不過名嘴黃揚明卻表示，《人選之人》之後將會在公視播出，但可能因為賴佩霞的決定而有生變。
記者張嘉哲/綜合報導
黃揚明表示，根據《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播，不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳，然而賴佩霞現在擔任郭台銘副手，法定連署期間是在9月19日至11月2日，但是《人選之人》將於10月28日於公共電視台首播，這恐怕帶有「政治宣傳」的意義，會讓公視踩到紅線。
根據中選會公告，郭台銘在9月19日至11月2日連署期間，至少要獲得29萬份以上的連署書門檻，才能夠遞交中選會登記參選，然而這中間剛好卡到賴佩霞出演的《人選之人》職劇在電視台播出，恐怕會有所爭議。而電視台公視稍早也回應「到今天早上都不知道賴佩霞要參選，目前《人選》是否如期播出還尚未做出決定」。
而因為賴佩霞的參選，讓《人選之人》搜尋熱度瞬間飆高，有不少劇迷卻發現，如果在搜尋引擎上查詢「人選之人演員名單」，結果顯示跳出，完全不會出現「賴佩霞」的名字，又成為另一個話題。但如果是查找維基百科上的資料，在《人選之人》這部劇情介紹中，仍然有賴佩霞出演的「林月真」介紹。