新Apple Watch隔空「捏兩下」接電話！舊款現也可免碰螢幕操控

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但其實早在iOS 15.5版本時Apple Watch就加入了「手勢操控」，可以透過握拳或是拇指和食指捏捏就能隔空操控。此功能建立 Apple Watch 上「輔助觸控」，主要是為上肢差異使用者提供以捏或握拳等手勢控制 Apple Watch 的選項。
開啟「輔助觸控」手勢路徑：在 Apple Watch 上打開「設定」App，或者在 iPhone 上打開 Apple Watch App，點一下「輔助使用」>「輔助觸控」>「手勢」。也可以自訂用來啟用「輔助觸控」的手勢，請前往「輔助使用」>「輔助觸控」>「手勢」>「啟用手勢」。
設定完成後，抬手喚醒手錶螢幕會快速出現藍色外框，就能使用手勢操作，可以透過捏捏點點來接聽或是掛斷電話，或是控制音樂，不需要觸控手錶螢幕，單手就能操作。實際體驗，需要一點時間適應操控，同時辨識能力有時不是很好。
新款的Apple Watch Series 9 靠的是新一代的神經網路引擎所驅動，從加速度計、陀螺儀和心率感測器取得資訊，再經由全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，手腕動作和血液流動變化來進行偵測，應該會比目前的「輔助使用」功能有大幅度的優化。