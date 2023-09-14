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新Apple Watch隔空「捏兩下」接電話！舊款現也可免碰螢幕操控

▲Apple Watch開啟「輔助觸控」，現在就能捏兩下操控。（圖／周淑萍攝）
▲Apple Watch開啟「輔助觸控」，現在就能捏兩下操控。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

Apple昨（14）日凌晨除了發表最新iPhone 15手機之外，新款Apple Watch Series 9也同步登場，在手錶上加入了新款手勢操作「雙指互點兩下」，不用碰觸螢幕就能操控手錶上的功能，成為換機重點功能，該功能預計10月才會推出，如果等不及，其實現在Apple Watch上的「輔助」功能也能類似的手勢，不只捏捏還可以握拳，但只有支援Apple Watch 4後續機型才可使用。

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蘋果Apple Watch S9和 Ultra 2都將支援最新的「雙指互點兩下」手勢，使用者可以用戴著手錶的食指與拇指互點兩下，就能控制手錶上的功能，包含關閉計時器、音樂、鬧鐘、接聽電話，甚至啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具。

▲蘋果Apple Watch S9和 Ultra 2都將支援最新的「雙指互點兩下」手勢。（圖／翻攝官網）
▲蘋果Apple Watch S9和 Ultra 2都將支援最新的「雙指互點兩下」手勢。（圖／翻攝官網）
但其實早在iOS 15.5版本時Apple Watch就加入了「手勢操控」，可以透過握拳或是拇指和食指捏捏就能隔空操控。此功能建立 Apple Watch 上「輔助觸控」，主要是為上肢差異使用者提供以捏或握拳等手勢控制 Apple Watch 的選項。

開啟「輔助觸控」手勢路徑：在 Apple Watch 上打開「設定」App，或者在 iPhone 上打開 Apple Watch App，點一下「輔助使用」>「輔助觸控」>「手勢」。也可以自訂用來啟用「輔助觸控」的手勢，請前往「輔助使用」>「輔助觸控」>「手勢」>「啟用手勢」。

▲iOS 15.5AppleWatch手勢操作。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 15.5 的輔助功能有支援 Apple Watch 手勢操作。(圖／記者周淑萍攝)
設定完成後，抬手喚醒手錶螢幕會快速出現藍色外框，就能使用手勢操作，可以透過捏捏點點來接聽或是掛斷電話，或是控制音樂，不需要觸控手錶螢幕，單手就能操作。實際體驗，需要一點時間適應操控，同時辨識能力有時不是很好。

新款的Apple Watch Series 9 靠的是新一代的神經網路引擎所驅動，從加速度計、陀螺儀和心率感測器取得資訊，再經由全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，手腕動作和血液流動變化來進行偵測，應該會比目前的「輔助使用」功能有大幅度的優化。

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