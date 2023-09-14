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基隆在地創生團隊攜手北北基桃作伙成果發表

▲北北基桃再次攜手，向青創團隊招手，未來大家資源共享、打破區域之隔，加速孵化、育成。（圖／品牌提供）
▲北北基桃再次攜手，向青創團隊招手，未來大家資源共享、打破區域之隔，加速孵化、育成。（圖／品牌提供）

本報訊

基隆市4支在地創生團隊，在基隆市產業發展處處長林鼎超帶領下，參與十年有成的「新北創力坊」Demo Day，同時也是北北基桃在今年3月共同簽定備忘錄的首部曲，4個城市透過創業空間共享平台的合作，打破區域限制，共創青創新藍海。林鼎超表示，能與3個直轄市一起帶領創客挺進，相信可以學習到更多。

林鼎超指出，基隆市的「青年投入創業及公共服務補助計畫」最高可獲得20萬元的補助金，基隆在地創生團隊也有別於北北桃，但團隊的接地氣展現出故鄉情懷也有別於北北桃。林鼎超也將之前在高雄協助青創的經驗，輔導新創團隊找出商業模式、市場定位，待團隊成熟後轉介加速器，期待透過基隆市政府資源，讓新創團隊在創業這條路上，少走不必要的冤枉路，拓展新市場。
 

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▲基隆市產業發展處處長林鼎超十分看好自己的在地創生夥伴，將提供政府資源，讓他們更加茁壯、育成。（圖／品牌提供）
▲基隆市產業發展處處長林鼎超十分看好自己的在地創生夥伴，將提供政府資源，讓他們更加茁壯、育成。（圖／品牌提供）
林鼎超說，為了要讓基隆青創穩紥穩打，還特別引進STARTUP101華陽創投協助青創團隊育成。STARTUP101執行長吳緗柔帶領青創團隊，不僅引進青創家交流會、創業家分享會和夢工廠的業師輔導，讓團隊能夠學習和交流經驗和資訊，而這些活動主要在幫助新創團隊發展自己的品牌和在地就業機會。林鼎超表示，在北北基桃青創這一塊，基隆也有自己要走的路，新北市青年局局長邱兆梅也拋出區域、資源共享，未來基隆跟隨北北桃的步伐前進。
 

▲Vita A Simple Café法星自家烘焙咖啡在咖啡館密度的城市，必須要有獨特經營手法才能穩扎穩打。它們除了獨特咖啡豆烘焙外，手工甜點、果醬也別具風味。（圖／品牌提供）
▲Vita A Simple Café法星自家烘焙咖啡在咖啡館密度的城市，必須要有獨特經營手法才能穩扎穩打。它們除了獨特咖啡豆烘焙外，手工甜點、果醬也別具風味。（圖／品牌提供）
也是基隆入選青創團隊─Vita A Simple Café法星自家烘焙咖啡，特別來現身說法，林鼎超很推崇這家咖啡館，他說，基隆有很多咖啡館，其密度居各城市之冠，獨具特色的咖啡豆烘焙也可以走向國際市場。Vita A Simple Café法星自家烘焙咖啡創辦人張文馨也細數自家產品，她很自豪的說，店名來自義大利文Torrefazione del caffe nella vita semplice在簡單的生活中烘焙咖啡，在烘豆過程中能感受到咖啡帶來的純粹。此外，她的手工甜點、果醬推出，即在基隆名聲大噪。張文馨表示，身為基隆在地創生團隊接受專業輔導，讓她視野愈來愈大，尤其參與企業座談、業師輔導更是收穫不少。

▲濃濃的海港風情，基隆在地創生團隊吸地氣十足。（圖／品牌提供）
▲濃濃的海港風情，基隆在地創生團隊吸地氣十足。（圖／品牌提供）
此次基隆團隊都以深耕基隆在地創生團隊，從嘿路島民團隊深耕八斗子文化導覽、石見坊團隊利用基隆古道土及廢棄竹灰製作基隆在地陶藝品，將風水產團隊深耕基隆崁仔頂漁市場，有更多的機會給大眾看到基隆的不同，讓社會大眾看到基隆的文化以及創業互相融合，獲得更多不同的創業火花。

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