基隆在地創生團隊攜手北北基桃作伙成果發表

林鼎超指出，基隆市的「青年投入創業及公共服務補助計畫」最高可獲得20萬元的補助金，基隆在地創生團隊也有別於北北桃，但團隊的接地氣展現出故鄉情懷也有別於北北桃。林鼎超也將之前在高雄協助青創的經驗，輔導新創團隊找出商業模式、市場定位，待團隊成熟後轉介加速器，期待透過基隆市政府資源，讓新創團隊在創業這條路上，少走不必要的冤枉路，拓展新市場。
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也是基隆入選青創團隊─Vita A Simple Café法星自家烘焙咖啡，特別來現身說法，林鼎超很推崇這家咖啡館，他說，基隆有很多咖啡館，其密度居各城市之冠，獨具特色的咖啡豆烘焙也可以走向國際市場。Vita A Simple Café法星自家烘焙咖啡創辦人張文馨也細數自家產品，她很自豪的說，店名來自義大利文Torrefazione del caffe nella vita semplice在簡單的生活中烘焙咖啡，在烘豆過程中能感受到咖啡帶來的純粹。此外，她的手工甜點、果醬推出，即在基隆名聲大噪。張文馨表示，身為基隆在地創生團隊接受專業輔導，讓她視野愈來愈大，尤其參與企業座談、業師輔導更是收穫不少。
此次基隆團隊都以深耕基隆在地創生團隊，從嘿路島民團隊深耕八斗子文化導覽、石見坊團隊利用基隆古道土及廢棄竹灰製作基隆在地陶藝品，將風水產團隊深耕基隆崁仔頂漁市場，有更多的機會給大眾看到基隆的不同，讓社會大眾看到基隆的文化以及創業互相融合，獲得更多不同的創業火花。