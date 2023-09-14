賴佩霞宣布參選！《人選之人》10月播出恐生變　公視回應了

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不過《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播，「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」雖然郭台銘不屬於任何政黨，但該片將在公視首播，加上賴佩霞在劇中飾演總統參選人「林月真」，可能帶有「政治宣傳」的意味，《人選之人》播出恐怕有變數。對此，公視回應，「已針對相關問題進行討論，目前尚未有結果。」
《人選之人》4月在Netflix上架，短短8集因劇情寫實、角色人物刻畫生動，引起觀眾共鳴，掀起超高討論度。8月《人選之人》臉書粉絲團宣布，10月28日該劇將在公視播出，如今劇中演員賴佩霞突投身政治，宣布參選，《人選之人》能不能照常播出，有待公視出面說明。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》
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