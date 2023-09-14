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賴佩霞宣布參選！《人選之人》10月播出恐生變　公視回應了

▲賴佩霞宣布參選副總統，她演出的戲劇《人選之人》將在公視播出，恐怕隨著她參選而生變，對此，公視也回應了。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
▲賴佩霞宣布參選副總統，她演出的戲劇《人選之人》將在公視播出，恐怕隨著她參選而生變，對此，公視也回應了。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）

記者薛羽彤／綜合報導

政治夯劇《人選之人》今年4月在Netflix播出好評不斷，如今飾演總統候選人林月真的賴佩霞，今（14）日宣布參選當郭台銘副手。而《人選之人》10月將在公視播出，可能隨著賴佩霞參選而生變，對此公視也回應了。

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▲鴻海創辦人郭台銘（左）正式宣布副手參選人為藝人賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
▲鴻海創辦人郭台銘（左）正式宣布副手參選人為藝人賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
賴佩霞今日宣布擔任郭台銘副手，參選2024副總統，消息一出後，出乎意料的組合，掀起外界熱烈討論。而賴佩霞今年在《人選之人》中有精湛演出，原本戲劇只在Netflix上架，10月也將在公視播出。

不過《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播，「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」雖然郭台銘不屬於任何政黨，但該片將在公視首播，加上賴佩霞在劇中飾演總統參選人「林月真」，可能帶有「政治宣傳」的意味，《人選之人》播出恐怕有變數。對此，公視回應，「已針對相關問題進行討論，目前尚未有結果。」

▲ Netflix《人選之人造浪者》是一部關於政治的職人劇，由金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏領銜主演。（圖／翻攝自Netflix）
▲ Netflix《人選之人》是一部關於政治的職人劇，播出後好評不斷。（圖／翻攝自Netflix）
《人選之人》4月在Netflix上架，短短8集因劇情寫實、角色人物刻畫生動，引起觀眾共鳴，掀起超高討論度。8月《人選之人》臉書粉絲團宣布，10月28日該劇將在公視播出，如今劇中演員賴佩霞突投身政治，宣布參選，《人選之人》能不能照常播出，有待公視出面說明。

▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
賴佩霞小檔案

生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》

經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》

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