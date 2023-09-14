有獎金！高雄檢舉肇事逃逸致人傷亡　最高可領6萬

檢舉交通違規沒獎金，但檢舉車禍肇事致人傷亡的逃逸案件，除可幫助跪求影像的受害家屬，最高還可領到6萬元獎勵金，高雄市警局交通大隊指出，民眾只要到發生地轄區分局報警或打110報案，將目睹肇事經過、車輛號牌或提供車內行車紀錄器等具體事證予警方，若因此協助警方順利破獲肇逃案件，即可申請獎金。
記者鄭婷襄／高雄報導
交通大隊表示，車禍發生時，若肇事車輛逃逸無蹤，因未保全現場，難以釐清事發經過，受害人往往求償無門，高雄市政府為獎勵民眾檢舉本市肇事致人傷亡逃逸案件，提高破案率並確保民眾權益，訂定「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能提供相關資料，協助警方偵辦。
高雄市每年均編列民眾檢舉肇事逃逸獎勵金，鼓勵民眾檢舉。依據獎勵辦法規定，民眾如提供事證協助破案，交通肇事致人受傷案件，每案獎勵金新臺幣3千元、致人重傷每案2萬元、致人死亡每案6萬元。
警方呼籲民眾踴躍提供行車影像等資料檢舉，既可幫助被害人，又有獎金可拿，何樂而不為，同時呼籲汽車駕駛人，肇事應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，以免受罰。若肇事致人受傷或死亡而逃逸，尚須負肇事逃逸之刑事責任。