點名「雙陳」全國仇恨值最高 柯文哲：民進黨會被這兩人搞倒
台灣民眾黨主席柯文哲今天到台中出席座談時，批評民進黨墮落得太快，陳定南若復活會當場發瘋、走到半路就吐血死了。他點名賴清德台北市競選總部主委陳時中、農業部長陳吉仲是全國仇恨值最高的兩人，若兩人繼續幹，「民進黨會被他們搞倒」。
記者顏幸如／台中報導
台灣民眾黨主席柯文哲今天（14）日出席民眾黨台中立委第一選區參選人蔡壁如大甲服務處見面會，與幹部座談、並到多處宮廟參拜。蔡壁如批評民進黨政府弊案連環爆，農業部長陳吉仲連進口蛋的爭議都講不清楚，應該下台。
柯文哲致詞時則表示，民進黨執政若遇到問題，向來就是補助就好，「誰吵就補助誰」，而非真正解決問題。蔡壁如剛剛喊話陳吉仲下台，他倒認為若是為了全國百姓，陳吉仲應該辭職；但若是為了選舉，陳吉仲應該繼續幹。
柯文哲說，陳吉仲繼續幹下去，他保證民進黨一定倒，因為陳已經快要變成全國仇恨值最高的人。他接著說「民進黨很奇怪！陳時中這個人全國仇恨值最高，去當（賴清德）台北市競選總部主委，（民進黨）頭殼壞去！」他認為陳時中、陳吉仲最好繼續幹，民進黨會被這兩人搞倒。
柯文哲認為，民進黨已經不是30年前的樣子，這些年連他都訝異「怎麼墮落得這麼快？」前法務部長陳定南如果復活，恐怕會當場發瘋，走到中央黨部的半路就吐血死了。