▲很會長照！　新北藥局提供慢性病到宅用藥、失智友善據點

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從快篩到電動床 各種輔具皆可買此外，社區藥局也兼具醫療器材購置據點，小至口罩、快篩，大到輪椅、電動床，這些都是醫療器材。民眾自行購買輔具時，經常會因不清楚申請流程及該選擇怎麼樣的輔具而煩惱，資訊太多的狀態下反而無所適從。需要購置輔具的民眾，往往也會有領藥的需求，社區藥師可以透過健保雲端系統，隨時了解民眾的病情變化，若民眾在鄰近的社區藥局直接買到需要的輔具，可減少來回奔波的辛勞，也可以得到全方位的照顧。
533間藥局成為失智者者友善據點疫情之後，新北市藥師公會也積極與衛生局合作，號召社區藥局加入失智守護站。截至9月，已經有533間藥局成為守護失智者安全的友善據點，是新北市失智共同照護網的堅實的團隊之一。更有藥師自發性的加入失智照護據點，提供社區長輩延緩失智、失能的課程服務，提供病人與家屬一個開放的環境，讓他們可以分享彼此的經驗，獲得情感支持和實用建議。進一步消除社會對失智症的誤解和偏見，讓社區居民更加關心和支持失智症患者及其家屬。
許有杉最後提及，新北市藥師公會連續2年參與台北國際照顧博覽會，並且在展場最醒目的位置，就是想讓社會大眾知道社區藥局在長照中的角色。並呼籲民眾多多利用社區藥局的資源，讓社區藥師發揮專業，提供全方位的長照服務，共同守護社區民眾，面對2025年超高齡社會的挑戰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59168
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