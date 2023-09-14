52%上班族買過台股！逾半數曾慘遭套牢　退休金目標2366萬

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雖然有賺有賠，不過調查也顯示，高達91.9%的上班族指出，從第四季開始，有投資理財計畫：包含52.1%屬於「已經付諸行動」；39.8%為「尚未付諸行動」。
至於投資理財的目的，在可複選狀況下，主因依序是：「存退休金、養老金」(78.2%)、「買屋」(54.1%)、「為了賺更多外快」(35.2%)，以及「怕突然失業沒收入」(34.2%)、「覺得錢放著不投資，就是賠錢」(28.8%)。
其餘想理財的原因，又分別為：「怕突然生病，無法工作」(21.8%)、「存結婚基金」(20.4%)、「存子女養育基金」(15%)，以及「買車」(14%)、「存出國進修深造的錢」(10.6%)。
調查更發現，在判斷如何投資理財時，在可複選狀況下，主要的資訊來源有：「網路」(69.1%)、「家人或親戚」(62.3%)、「同事朋友」(50.2%)，以及「雜誌」(47.8%)、「電視」(41.8%)。
其他理財資訊的管道，又依序還有「分析師」(40.8%)、「報紙」(34%)、「財經名嘴」(16.7%)，以及「理財專員」(12.8%)、「投資學相關書籍」(11.8%)。
期盼藉由投資，來存到退休金，是大多數上班族的願望，只是想要在完全離開職場後，同時生活無虞，估計退休金平均需要準備2,366萬元，其中甚有14.1%，認為要存到「5000萬(含)以上」。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，想完全準備好退休金，確實有些難度，不過如果慎選投資工具，搭配景氣循環，透過長期「複利效果」，小錢變大錢也不是不可能！最重要的就是理財觀念的建立「收入先減去儲蓄，才是等於支出」。
楊宗斌建議，其實進入職場後，越早開始「強迫儲蓄」，越早有累積財富的機會。像是以「年化報酬率」8%估算，若每個月至少定額投資5000到6000塊，經過10年之後，就可以存到人生的第一個「100萬」，也就是完成「第一桶金」的目標。