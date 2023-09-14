《Monster Hunter Now》上線！魔物獵人出動 1台手機就殺爆怪物
以日本Capcom卡普空人氣IP《魔物獵人》為題材，事前預約突破300萬人以上的《Monster Hunter Now》（魔物獵人 Now）今（14）日正式上市，目前在台灣Google Play 商店、App Store等雙平台即可下載遊玩，開發團隊表示，考慮到要在行動裝置上體驗，整體遊戲門檻易於上手，「無論是《魔物獵人》的新手還是資深玩家，相信都能獲得嶄新體驗。」
記者張志浩/綜合報導
《Monster Hunter Now》是由Niantic, Inc. 和 Capcom Co., Ltd.共同推出，主打將Capcom全球流行的《魔物獵人》系列遊戲帶入現實世界，Niantic產品長河合敬一指出，《魔物獵人Now》結合Niantic 探索世界的理念、和一起狩獵、打怪的樂趣。希望《Monster Hunter Now》能與這款傳奇遊戲系列致敬，並在未來替玩家們帶來歡樂。
《Monster Hunter Now》中，玩家可以在真實世界探索冒險，透過完成任務、狩獵魔物、探索取得各種資源，並進行各種武器、防具製作和升級；且《Monster Hunter Now》可以通過二維碼或好友碼與真人一一起遊玩，最多可與附近4名玩家一起享受多人遊戲。
提到《Monster Hunter Now》， 就不能忽略它的「AR相機模式」，藉由AR相機，魔物會出現在鏡頭前的真實世界，團體狩獵的功能，則可以讓玩家們一起消滅強大的怪物，遊戲中會根據玩家周圍的棲息地，如森林、沙漠、沼澤等發現各種怪物，棲息地則會在每24小時更新。
《魔物獵人》系列製作人 辻本良三表示，「很榮幸把《Monster Hunter Now》介紹給全世界的這一天終於來了!《Monster Hunter Now》與以往《魔物獵人》系列遊玩經驗不同，只需輕按和滑動，就可在智慧型手機上享受簡單而深入的狩獵體驗，還能即時與朋友一起進行多人遊戲。無論您是《魔物獵人》世界的新手還是資深玩家，相信都會有令人興奮的嶄新體驗等著您。」