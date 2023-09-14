5都5捷運公司簽署合作備忘錄 攜手人才技術交流及降低購置成本
由台北、新北、桃園、台中及高雄5個捷運公司日前共同組成的「捷運聯盟Metro Taiwan」，今（14）日簽署合作備忘錄，現場除了5家捷運公司董事長及總經理與會外，新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安、桃園市長張善政及臺中市黃崇典秘書長等市府代表也受邀見證，未來將朝向加強人才交流、共同研發進行技術交流，建立聯合採購機制降低購置成本等3大面向攜手合作。
記者吳嘉億／新北報導
新北市長侯友宜表示，從民國85年第一條捷運木柵線通車到現在將近30年，捷運在全台各都會區蓬勃發展，現在5都捷運共有13營運路線，路線總長約293公里，興建與規劃中路網還有30條，路線總長更來到了349公里，未來43條捷運路線總長將超過600公里的規模。
侯友宜說到，很高興5都與5家捷運公司可以攜手，凝聚大家的力量，互相分享經驗，不只能提升民眾搭乘捷運安全舒適度，更能帶動國家產業發展，讓台灣持續往更好的方向前進。
蔣萬安致詞時則是說到，今日簽署備忘錄是5都5家捷運公司合作的第一步，軌道建設及發展是5都市民最關心的重要城市發展之一，隨著不斷推展的捷運願景，帶給民眾更方便的交通工具，縮短通勤時間，也帶動都市發展，讓市民對市政充滿期待。
張善政指出，簽署合作備忘錄在於透過聯盟的人才交流及共同研發，讓共好能量再加乘，有助於提升捷運公司營運品質，為旅客創造更優質的運輸服務，未來透過聯盟的各項資源交流，對公司提供實質幫助，同時也可反饋自身開發經驗等資源給其他捷運公司，形成軌道業界的交流進步與良性循環，提升產業發展。
今日記者會場上，侯友宜、蔣萬安、張善政等3位國民黨籍市長親自出席，並坐在一起交頭接耳討論，另台中市長盧秀燕則因市議會開議由秘書長黃崇典代表出席，至於高雄市部分則未見市府派員出席，僅由高雄捷運公司副總經理程子箴出席與會，一同為台灣5家捷運公司的合作完成歷史性的見證。