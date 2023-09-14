行政院拍板基本工資連8漲！勞工每月勞保多付25元、健保多繳17元

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勞動部說，在總統蔡英文8年任期內，連同本次會議結論，基本工資月薪有8次調整，由上任前的2萬8元提升到2萬7470元，總調幅約37.3%；時薪調整9次，由120元提升到183元，總調幅為52.5%。
勞動部推估，三方一年合計共增加約243.13億元支出，其中216.9億元由雇主負擔、政府的負擔增加13.5億元、勞工增加12.73億元；健保部分，衛福部推估，825萬人受影響，其中793萬人，每月將多付17元保費。
根據這次調幅，雇主、勞工與政府所要負擔的勞保費用也將隨之增加，依現行勞保條例，以明年勞保普通費率12%（含就保1%）試算，雇主聘用1位勞工（薪資2萬7470元），每月保費為3296元，依雇主、勞方及政府負擔比例7比2比1計算，雇主負擔2307元、每月增加89元，勞工自行負擔保費659元、每月增加25元，政府負擔330元、每月增加13元。
全民健保投保金額分級表也將隨之調整。衛福部社保司副司長陳真慧表示，基本工資提高後，健保投保金額也會一併連動，且投保金額級距也會予以修正，不過這次僅有健保投保最低級距受到影響，目前初估將影響受僱員工與其眷屬計有825萬人，其中793萬人每月需多繳納17元健保費用，其餘32萬人則每月少繳2元。
針對雇主與政府方面，陳真慧表示，雇主負擔的每月支出會從1286元提高為1338元、調整53元，政府方面則從214元提高9元，調整為223元，總體來看1年可挹注健保52億元收入。