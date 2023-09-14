特企／《跑跑卡丁車 : 飄移》推出全新賽季Season 4: Hallo-Drift

首先，全新主題以「墓園」為背景，新增了4個共用賽道「幽靈峽谷」、「幽靈鬼域」、「恐怖之路」、「幽暗的蝙蝠城」和競速賽賽道「WKC 上海賽道」。同時，也隆重公開全新原創角色「德萊奇」、「小鬼幽靈」以及更新甩尾時可以在賽道上畫出線條的裝飾部件「胎痕」以及許多主題服裝，更加進一步豐富遊戲內的裝飾元素。
遊戲中「模式研究所」推出全新的「跨界戰」模式，在玩法上結合道具賽和競速賽特點，玩家不僅能在補充計量表的同時獲得加速器，還能充分體驗到道具的攻擊和防禦策略的精彩交鋒；搭配新模式開放跨界戰活動，玩家還能夠獲得K-COIN與馬戲團車與車牌等豐富獎勵。
《跑跑卡丁車：飄移》為擴大策略的多樣性，本次更新內容當中，在玩家最喜歡的道具賽中新增3種新道具。包括強大的 「超級香蕉」、可以查看敵隊道具的 「掃描」，以及可以迅速追趕並干擾對手的 「警鈴」等，這些道具將在難度3以上的賽道和GP大賽中亮相。
除此之外，官方也應用了自上個賽季起持續關注的玩家體驗改善事項，為了支持玩家更快速、更輕鬆地享受遊戲，將根據網路環境優化配對過程，並提高AI配對的選項和難度，以及取消了駕照的賽道使用限制，放寬GP大賽的參賽條件，以降低玩家的進入門檻。同時，為了提高各方面的便利性，改善了遊戲內UI，以確保玩家在行駛中能擁有更寬廣的視野。
更多關於《跑跑卡丁車：飄移》Season 4: Hallo-Drift的詳細內容請參考遊戲官網與官方粉絲團查詢。
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