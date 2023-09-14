賴佩霞《人選》假戲成真！戴立忍被拱當柯文哲副手 經紀人回應了
郭台銘日前宣布以無黨籍參選2024總統大選，今（14）日公布副手是藝人賴佩霞，組合出乎意料。由於賴佩霞在政治劇《人選之人》飾演總統候選人，而戴立忍飾演副總統候選人，如今賴佩霞假戲成真投身政治，柯文哲前幕僚吳靜怡大喊，「難道大家還以為柯文哲的副總統人選還會是黃珊珊嗎？不，絕對是戴立忍。」對此，戴立忍經紀人也回應了。
記者薛羽彤、黃雅琪／台北報導
賴佩霞在政治劇《人選之人》飾演公正黨總統候選人「林月真」，和戴立忍飾演的民和黨副總統候選人「趙昌澤」，兩人在劇中皆有精湛演出。隨著賴佩霞宣布擔任郭台銘副手，民眾黨總統參選人柯文哲前幕僚吳靜怡，在臉書上表示，「難道大家還以為柯文哲的副總統人選還會是黃珊珊嗎？不，絕對是戴立忍。」點名柯文哲副手人選配合《人選之人》劇情，必定是戴立忍，吳靜怡還強調「要連戲。」
《NOWnews今日新聞》詢問戴立忍經紀人，她表示，戴立忍應該還沒注意到賴佩霞的新聞，「我們今天沒有特別就這件事聯繫過，寶哥（戴立忍）一般不使用社群不看電視，相信訊息接收應該是很慢的了。」經紀人強調，戴立忍目前正在專心為下一齣戲閉關調整和訓練，「舞台讓給需要舞台的朋友演出，我們目前就專注在演員本分上，不參與今日熱鬧了。謝謝關心。」
吳靜怡在臉書發文表示賴佩霞宣布參選，宛如《人選之人》實境秀上演，「誰說戲劇不能改變真實世界，隋棠的岳母（婆婆）辦到了！」而柯文哲今早出席活動受訪時，談到賴佩霞擔任郭台銘副手，表示「她是不錯的人選」，至於自己找女性副手的進度，柯文哲說：「on going 進行中。」