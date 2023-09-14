日職／阪神虎口號就是「那個」！為何不喊出優勝原因跟監督有關
日本職棒阪神虎隊即將在今天最快揪可以自力封王，阪神陣中監督岡田彰布，睽違15年回歸，有機會幫助球隊自2005年後重返榮耀，他可說是球隊靈魂人物，而他從來不說「優勝」（封王）的原因，要跟2010年他執教歐力士隊時有關，日本媒體都很配合，寫下「明天也要『那個』」、「史上最速『那個』。」原因就在於岡田用日文的アレ（ARE）來代替冠軍，避免給球員壓力。
記者吳政紘/綜合報導
岡田監督算是日本職棒名將，過去阪神時期1985年幫助虎軍拿下隊史唯一的日本一總冠軍，現役時期還曾跟名將 「史上最強洋砲」Randy Bass、「老虎先生」掛布雅之等齊名，三人在1985年4月17日一起轟出「傳說的三連轟」，砲轟巨人軍槙原寬己，至今仍是相當震撼的紀錄。
而岡田會用「ARE」，是在2010年交流戰，他為了讓球員不要太意識冠軍的壓力，當時要球員、教練甚至媒體都配合用「那個」，結果歐力士真的交流賽奪冠。
去年岡田確定重返阪神政權，他在記者會就說：「我不會說要一起奪冠，我們一起說『那個』，賽季結束應該會很有趣。」
結果這句話大流行，成為阪神球員間的招牌用語，秋訓時就說「絕對要『那個』，會很開心。」
主將佐藤輝明也說：「絕對要『那個』為此目標而努力！」今年阪神的口號是「A．R．E」，代表Aim（日標）、Respect（尊重）、Empower（賦能）念起來就是日文的アレ。